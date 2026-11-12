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Fusionspläne bei Musk 12.11.2026 22:14:50

Aktien von Tesla und SpaceX in Grün: Gespräche über Fusion nehmen offenbar Fahrt auf

Aktien von Tesla und SpaceX in Grün: Gespräche über Fusion nehmen offenbar Fahrt auf

Schon im Dezember 2026 könnte die Verbindung von Tesla und SpaceX offiziell werden, doch ein heikler Punkt ist noch ungelöst: das Geschäft von Tesla in China.

  • Fusion könnte schon im Dezember verkündet werden
  • Offen sind unter anderem das Umtauschverhältnis und Teslas Geschäft in China
  • Am 3. Dezember kommen die Tesla-Aktionäre zur Hauptversammlung zusammen

Die Fusionsgespräche zwischen Tesla und SpaceX kommen einem Bloomberg-Bericht zufolge voran, eine Einigung könnte bereits im Dezember 2026 verkündet werden. Die Tesla-Aktie notierte an der NASDAQ nach der Meldung letztlich 1,69 Prozent höher bei 397,45 US-Dollar, die SpaceX-Aktie 0,14 Prozent im Plus bei 139,94 US-Dollar. Eine Stellungnahme der beiden von Elon Musk geführten Konzerne lag zunächst nicht vor.

Verhandelt wird über das Umtauschverhältnis

Nach Informationen von Bloomberg, die sich auf mit der Sache vertraute Personen stützen, beraten die Verwaltungsräte beider Unternehmen gemeinsam mit ihren Beratern über die Bedingungen der Transaktion und die künftige Führungsstruktur. Zur Debatte steht demnach unter anderem, wie viele SpaceX-Aktien die Tesla-Aktionäre erhalten würden. Das spricht dafür, dass SpaceX bei einem Zusammenschluss die aufnehmende Gesellschaft wäre. Fest ist der Zeitplan nicht: Laut dem Bericht haben die Beteiligten auch ein Szenario durchgespielt, in dem die Bekanntgabe auf Anfang 2027 rutscht.

Geschäft in China und Rüstungsaufträge als Hürden

Heikel ist vor allem das Nebeneinander zweier sehr unterschiedlicher Geschäfte. SpaceX arbeitet in sicherheitsrelevanten Bereichen für US-Regierung und Verteidigungsbehörden, Tesla dagegen betreibt ein bedeutendes Geschäft in China. Bloomberg zufolge wird deshalb auch darüber beraten, wie sich die chinesischen Aktivitäten von Tesla operativ und rechtlich abschirmen ließen. Wie eine solche Lösung aussehen könnte, ist offen.

Tesla lässt die Fusion von einem Sonderausschuss prüfen

Ganz neu ist die Idee nicht. Am 20. Oktober hatte Musk in der Telefonkonferenz zu den SpaceX-Quartalszahlen eine Fusion als gute Idee bezeichnet und erklärt, beide Verwaltungsräte hätten auf Wunsch von Aktionären Sonderausschüsse aus unabhängigen Mitgliedern gebildet. Tesla selbst bestätigt in seinem Quartalsbericht für die Zeit bis Ende September 2026 einen solchen Ausschuss, der eine engere Verbindung mit SpaceX bis hin zu einem Zusammenschluss ausloten soll. Eine Garantie für einen Abschluss gibt es laut Tesla nicht: Nötig wären die Empfehlung des Ausschusses und gegebenenfalls die Zustimmung der Aktionäre.

Der nächste feste Termin ist die Hauptversammlung von Tesla am 3. Dezember. Dort stellen sich unter anderem Musk und Verwaltungsratschefin Robyn Denholm zur Wiederwahl, also Mitglieder genau des Gremiums, das einen Deal am Ende mittragen müsste.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.at

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