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Proteste 02.11.2026 17:31:00

Aktien von thyssenkrupp, ArcelorMittal & Co.: Stahlbranche vor Tarifgesprächen mit Fünf-Prozent-Forderung

Aktien von thyssenkrupp, ArcelorMittal & Co.: Stahlbranche vor Tarifgesprächen mit Fünf-Prozent-Forderung

In Deutschlands angeschlagener Stahlbranche soll es nach dem Willen der IG Metall einen deutlichen Lohnaufschlag geben.

Man fordere fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie, teilte die Gewerkschaft nach einem Beschluss der zuständigen Tarifkommission mit. Mit so einer Forderung war die IG Metall bereits in die separaten Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie gegangen. Der Ende dieses Jahres auslaufende, 15 Monate gültige Stahl-Tarifvertrag hatte drei Nullmonate und dann einen Lohnaufschlag von 1,75 Prozent enthalten.

Hohe Kosten etwa für Energie machen Deutschlands Stahlfirmen zu schaffen, die Konkurrenz aus Asien ist hart. Die nordwestdeutsche Stahlindustrie umfasst Firmen in den Bundesländern NRW, Niedersachsen, Bremen und Hessen. Zu den prominenten Vertretern gehören die Duisburger Stahlsparte des Industriekonzerns thyssenkrupp sowie Salzgitter aus Niedersachsen. Insgesamt geht es um rund 60.000 Beschäftigte. Außerdem gibt es hierzulande Stahlfirmen im Saarland und in Ostdeutschland, für sie gelten andere Tarifverträge.

Die IG Metall räumt zwar ein, dass sich die Branche in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld befinde. Gleichzeitig zeigten sich aber auch erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung, argumentiert die Gewerkschaft. So entwickelten sich die Auftragseingänge der Stahlindustrie positiv.

"Wer täglich unter anspruchsvollen Bedingungen Stahl produziert und die Transformation der Branche mitträgt, hat Anspruch auf eine faire Beteiligung an der wirtschaftlichen Erholung", sagt der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Knut Giesler. Die Beschäftigten hätten in den vergangenen Jahren enorme Belastungen getragen und sie erlebten weiterhin hohe Preise für Energie, Mobilität und Lebensmittel. "Unsere Forderung ist maßvoll, nachvollziehbar und gerecht." Die Beschäftigten erwarteten ein Angebot, das ihrer Leistung und den gestiegenen Belastungen Rechnung trage.

/wdw/DP/men

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

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