Aktien von thyssenkrupp, ArcelorMittal & Co.: Stahlindustrie verlangt Entlastung bei den Energiekosten

"Strom ist ein Schlüsselfaktor für eine emissionsarme Stahlproduktion", heißt es in einem Positionspapier zum "Nationalen Stahlgipfel". Ziel müsse ein wettbewerbsfähiger und planbarer Preis für die Industrie sein. "Davon ist das tatsächliche Strompreisniveau in Deutschland aber weit entfernt", kritisierten die Branchenvertreter bei dem Treffen im niedersächsischen Salzgitter.

Branchenappell an Bundeswirtschaftsministerin Reiche

Das wirtschaftliche Umfeld für die Unternehmen habe sich in den vergangenen Jahren dramatisch gewandelt, heißt es in dem Papier. Für einen planbaren Strompreis müsse die Regierung alle bestehenden Entlastungsspielräume nutzen, lautete der Appell Richtung Berlin und an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vor Ort. Es brauche wettbewerbsfähige Energiepreise, wirksame Leitmärkte und Handelsschutz.

Auf dem Gelände des gleichnamigen Stahlherstellers kamen Politiker, Unternehmensvertreter und Gewerkschafter zusammen, um über den Aufbau einer klimaneutralen Stahlproduktion und die politischen Rahmenbedingungen für Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und Beschäftigung zu beraten. Dabei waren Spitzenvertreter der sogenannten Stahl-Allianz, also der elf Bundesländer mit Stahlstandorten, der Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl, die Gewerkschaft IG Metall und der Industrie.

Mehr als 2.000 Stahlarbeiter bei Demo

Vor dem Gipfel drückten nach Gewerkschaftsangaben mehr als 2.000 Beschäftigte der Branche ihren Unmut aus. Unter den Stahlarbeitern gebe es den Eindruck, dass die Wirtschaftsministerin die Forderung nach einem wettbewerbsfähigen Strompreis nicht mal beachte, sagte Murat Develioglu, Betriebsrat bei ArcelorMittal Bremen, zur Motivation vieler Kollegen.

Die thyssenkrupp-Aktie bewegt sich am Montag via XETRA zeitweise 0,62 Prozent tiefer bei 12,05 Euro. Papiere von ArcelorMittal verlieren in Paris derweil 0,28 Prozent auf 56,86 Euro.

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SALZGITTER (dpa-AFX)