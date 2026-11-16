ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|Stahlgipfel
|
16.11.2026 12:18:00
Aktien von thyssenkrupp, ArcelorMittal & Co.: Stahlindustrie verlangt Entlastung bei den Energiekosten
Branchenappell an Bundeswirtschaftsministerin Reiche
Das wirtschaftliche Umfeld für die Unternehmen habe sich in den vergangenen Jahren dramatisch gewandelt, heißt es in dem Papier. Für einen planbaren Strompreis müsse die Regierung alle bestehenden Entlastungsspielräume nutzen, lautete der Appell Richtung Berlin und an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vor Ort. Es brauche wettbewerbsfähige Energiepreise, wirksame Leitmärkte und Handelsschutz.
Auf dem Gelände des gleichnamigen Stahlherstellers kamen Politiker, Unternehmensvertreter und Gewerkschafter zusammen, um über den Aufbau einer klimaneutralen Stahlproduktion und die politischen Rahmenbedingungen für Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und Beschäftigung zu beraten. Dabei waren Spitzenvertreter der sogenannten Stahl-Allianz, also der elf Bundesländer mit Stahlstandorten, der Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl, die Gewerkschaft IG Metall und der Industrie.
Mehr als 2.000 Stahlarbeiter bei Demo
Vor dem Gipfel drückten nach Gewerkschaftsangaben mehr als 2.000 Beschäftigte der Branche ihren Unmut aus. Unter den Stahlarbeitern gebe es den Eindruck, dass die Wirtschaftsministerin die Forderung nach einem wettbewerbsfähigen Strompreis nicht mal beachte, sagte Murat Develioglu, Betriebsrat bei ArcelorMittal Bremen, zur Motivation vieler Kollegen.
Die thyssenkrupp-Aktie bewegt sich am Montag via XETRA zeitweise 0,62 Prozent tiefer bei 12,05 Euro. Papiere von ArcelorMittal verlieren in Paris derweil 0,28 Prozent auf 56,86 Euro.
/bch/DP/stw
SALZGITTER (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|06.11.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|28.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|06.11.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|28.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|06.11.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|28.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|57,04
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich kaum verändert. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.