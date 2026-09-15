SSAB Svenskt Stal AB Aktie
WKN: 887029 / ISIN: SE0000171100
|Stahlwerte im Blick
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15.09.2026 15:06:00
Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter, Steel Dynamics & Co. ziehen an: China-Konkurrenz stützt Kurse
Auf europäischer Ebene bewegten sich die Papiere von SSAB in Stockholm mit mehr als drei Prozent im Plus, gefolgt von voestalpine und ArcelorMittal an den Börsen in Wien und Paris mit Anstiegen um bis zu zwei Prozent. In den USA ziehen die Aktien von Steel Dynamics im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 1,05 Prozent auf 237 US-Dollar an.
Aus einer Mitteilung des chinesischen Stahlverbands auf der Plattform WeChat geht laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hervor, dass führende chinesische Stahlhersteller gemeinsam zu strengeren Produktionsbeschränkungen und einem Abbau der Lagerbestände aufgerufen haben. In einer Erklärung heißt es, nach Jahren des Wachstums trete die Branche in China in eine Phase der "Reduzierung und Optimierung" ein. Börsianer versprechen sich davon auch international etwas Entlastung beim Preisdruck aus China, was positiv sei für die Stahlpreise am Weltmarkt.
/tih/jha/
FRANKFURT/WIEN/PARIS (dpa-AFX)
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