Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Im Aufwind
|
03.02.2026 10:55:39
Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und ArcelorMittal profitieren: Nachfrage und Metallpreise im Fokus
Der gesamte Rohstoffsektor zeigte sich am Dienstag erneut erholt und damit auch die Stahlwerte. Während die Titel des Stahlkonzerns Salzgitter via XETRA zuletzt um 3,3 Prozent stiegen, zogen jene von thyssenkrupp noch stärker um fünf Prozent an. Sie schraubten damit ihren Höchststand seit 2019 weiter nach oben. An der Pariser Börse bewegten sich die Anteile von ArcelorMittal zuletzt mit 1,4 Prozent im Plus.
Hinzu kommen gute Nachrichten aus China, wo laut dem Analysten Ephrem Ravi von der Citigroup die Lagerbestände Anfang Februar auf dem niedrigsten Niveau seit neun Jahren lagen. Derzeit zögen diese zwar an vor dem chinesischen Neujahrsfest, das am 17. Februar beginnt. Dies sei aber deutlich später als gewohnt. Dies lasse auf eine schwache Stahlproduktion im Dezember und Januar schließen.
Auch für europäische Stahlkonzerne lässt eine schwächere Produktion in China gewisse Rückschlüsse zu. Denn die EU-Kommission will die heimische Stahlindustrie mit deutlich höheren Zöllen vor Konkurrenz aus Fernost schützen. Citigroup-Experte Ravi selbst hatte im Dezember Maßnahmen gegen Billigimporte aus Fernost als entscheidende Sektor-Triebfeder für 2026 bezeichnet.
/tih/bek/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Salzgitter
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
03.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
02.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
30.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: SDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.01.26
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)