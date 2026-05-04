Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Nach Isolation
|
04.05.2026 21:17:38
Aktien von Visa und Mastercard schlagen unterschiedliche Richtungen ein: Syrien öffnet markt
Zentralbankchef Abdulkader Husrieh bezeichnete die Entscheidung als strategischen Schritt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete. Der Schritt solle Geldtransfers und Zahlungen sowohl im Inland als auch für im Ausland lebende Syrer erleichtern. Nach Jahren eingeschränkter Möglichkeiten könne Syrien damit wieder schrittweise in das internationale Finanzsystem eingegliedert werden.
Syrien war wegen des Bürgerkriegs über Jahre hinweg weitgehend vom internationalen Finanzsystem abgeschnitten, wodurch der Zahlungsverkehr stark auf Bargeld und informelle Wege beschränkt war. Internationale Sanktionen und fehlende Anbindungen an globale Bankennetze erschwerten insbesondere Überweisungen und den Zugang zu digitalen Zahlungsdiensten. Die nun angekündigte Öffnung für internationale Zahlungsnetzwerke wie Visa und Mastercard gilt als wichtiger Schritt zur wirtschaftlichen Reintegration des Landes.
An der NYSE verliert die Visa-Aktie zeitweise 0,12 Prozent auf 327,64 Dollar, während die Mastercard-Aktie um 2,16 Prozent auf 506,14 Dollar klettert.
/arj/DP/he
DAMASKUS (dpa-AFX)
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