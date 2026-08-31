Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Konjunktur belastet
|
31.08.2026 11:15:00
Aktien von Vonovia, AIXTRON & Co. mit Abschlägen: Zinsanstieg drückt auf Kurse
Auch die zinssensitiven Wachstumswerte im Stoxx Europe 600 Technology wurden von den Anlegern eher verkauft, zumal der Halbleitersektor am Freitag in den USA Schwäche gezeigt hatte.
Während die Anleger bei Immobilien- und Technologiewerten höhere Finanzierungskosten befürchten, setzen sie bei Geldinstituten auf höhere Zinseinnahmen. Der Stoxx Europe 600 Banks blieb im schwächeren Gesamtmarkt in Sichtweite seines jüngsten Hochs seit 2007.
So reagieren die Aktien von Vonovia & Co.
Im DAX gehört die Vonovia-Aktie am Montag zu den größten Verlierern. Zeitweise steht hier ein Minus von 1,69 Prozent auf 19,515 Euro an der Kurstafel.
Auch die Anteilsscheine der im MDAX notierten TAG Immobilien verlieren stellenweise 2,44 Prozent auf 12,80 Euro.
Unter den Techwerten gehören EVOTEC und AIXTRON mit minus 3,05 Prozent auf 3,246 Euro bzw. minus 1,37 Prozent auf 36,10 Euro zu den schwächsten Titeln am Montag.
/ag/stk/
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker)
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