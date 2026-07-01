Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Exane-Neubewertung
|
01.07.2026 14:20:39
Aktien von Vonovia, LEG und TAG Immobilien in Rot: Gewinnmitnahmen lasten auf Immobilienwerten
Analyst Gregory Simpson von Exane BNP Paribas nahm zur Wochenmitte die Branchenbewertung wieder auf. Der Sektor sei dem Gesamtmarkt hinterhergelaufen, seit die Zinsen 2022 wieder angefangen hätten zu steigen. Nun sieht Simpson aber den Zeitpunkt gekommen, sich wieder näher mit dem Sektor zu beschäftigen. Die Bewertungen seien niedrig, es gebe teilweise echtes Wachstum und auch die Deals hätten zugenommen.
Bei den Einzelhandelsimmobilien setzt Simpson eher auf die USA als auf Europa. Mit diesem Argument mag er Unibail-Rodamco (Outperform, Ziel 113 Euro), deren Aktien am Mittwoch moderate 1,5 Prozent verloren und nicht weit weg liegen vom Jahreshoch.
Im Wohnimmobilienbereich präferiert der Experte den Markt Polen gegenüber Deutschland - und daher TAG (Outperform, Ziel 15,50 Euro) gegenüber LEG (Underperform, Ziel 53 Euro).
/ag/jha/
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FRANKFURT (dpa-AFX)
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