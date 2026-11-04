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Lockerung 04.11.2026 16:10:00

Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co. atmen auf: EU-Parlamentarier wollen das Verbrenner-Aus lockern

Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co. atmen auf: EU-Parlamentarier wollen das Verbrenner-Aus lockern

Der Umweltausschuss im Europaparlament hat sich für eine Lockerung des sogenannten Verbrenner-Aus ausgesprochen.

Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte für einen entsprechenden Vorschlag, der die Entscheidung des gesamten Parlaments vorbereitet. Diese wird für Mitte Dezember erwartet.

Der Abstimmung war eine Verständigung der Unterhändler mehrerer Fraktionen vorausgegangen. Parallel erarbeiten die 27 EU-Mitgliedstaaten derzeit ihre gemeinsame Position. Ohne eine Einigung des Parlaments und des Rats kann keine Änderung in Kraft treten.

Die Abgeordneten des Umweltausschusses wollen, dass der CO2-Ausstoß von Neuwagen in der EU bis zum Jahr 2035 um 87,5 Prozent im Vergleich zum Ausgangsjahr 2021 zurückgehen. Grundsätzlich sollen die Emissionen um 95 Prozent sinken - verbauen die Hersteller klimafreundlich hergestellten Stahl, dürfen sie aber um weitere 7,5 Prozentpunkte nach unten ausscheren, ohne Strafzahlungen fürchten zu müssen. Die Autoindustrie könnte damit weiter neue Verbrenner und Hybridfahrzeuge verkaufen.

Bislang ist vorgesehen, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos in der Europäischen Union zugelassen werden dürfen. Hintergrund ist das Ziel der EU, in den kommenden Jahren klimaneutral zu werden, also nur noch so viel CO2 auszustoßen, wie auch wieder gebunden werden kann.

VDA: Plug-in-Hybride brauchen eine Perspektive

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) mahnt dringend eine Anpassung bei Regeln zu Hybrid-Autos an. "Es ist absolut unverständlich, dass die EU weiter an der für diesen Monat vorgesehenen Verschärfung des sogenannten Utility Factors für Plug-in-Hybride festhält. Damit gefährdet Brüssel allein in Deutschland rund 50.000 Arbeitsplätze, insbesondere auch in der Zulieferindustrie", kritisierte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. "Das ist das Gegenteil der technologieoffenen und wirtschaftsfreundlichen Politik, die Brüssel versprochen hat."

Plug-in-Hybride sind Autos, die sowohl einen Verbrennungsmotor als auch einen Elektromotor mit aufladbarer Batterie besitzen. Der Utility Factor zeigt an, wie gut Plug-in-Hybride zum Erreichen der Klima- und Flottenziele der Hersteller beitragen.

Hybride fahren öfter mit Verbrennungsmotor als angenommen

Bisher wurde bei der Typgenehmigung von Autos angenommen, dass Plug-in-Hybride einen relativ hohen Anteil ihrer Fahrstrecke elektrisch zurücklegen. Nutzungsdaten zeigen aber, dass viele von ihnen seltener geladen werden und häufiger mit dem Verbrennungsmotor statt elektrisch fahren als angenommen. Deshalb wird der Rechenfaktor zum 29. November verändert, ab 2027 soll das noch breiter greifen. Plug-in-Hybride gleichen dann rechnerisch weniger stark Verbrenner aus, sodass Hersteller mehr E-Autos verkaufen müssen, um das CO2-Ziel für 2030 einzuhalten.

Verschiedene EU-Staaten haben sich dagegen ausgesprochen. Die deutsche Bundesregierung hatte sich im Frühjahr ebenfalls auf diese Position geeinigt. Für eine Änderung müsste die EU-Kommission handeln.

"Wir drohen eine Technologie in Europa zu verlieren, die weltweit nachgefragt wird", warnte Müller. Plug-in-Hybride würden weltweit weiter von großer Bedeutung sein. "Deshalb ist die klare Forderung der Autoindustrie an Brüssel: Stoppt sofort die Verschärfung des Utility Faktors für die Hybride." Brüssel müsse "der Plug-in-Technologie eine Perspektive geben. Wir erwarten entsprechende Unterstützung aus Berlin."

Nachhaltigkeitsorganisation: Emissionen unterschätzt

Die Nachhaltigkeitsorganisation Transport & Environment hatte dagegen vor kurzem die Bundesregierung dazu aufgefordert, an der Korrektur des Nutzfaktors festzuhalten. Sonst würden die tatsächlichen Emissionen weiter unterschätzt. Eine Folge davon sei auch, dass Autofahrer mehr für das Betanken ihrer Plug-in-Hybride zahlen als von Herstellern angegeben.

Die Ausschüsse für Verkehr, Umwelt und Industrie sprachen sich am Nachmittag dafür aus, die Methode zur Berechnung für in der EU hergestellte Plug-in-Hybride bis Ende 2029 nicht zu verändern. Eine unmittelbare Folge hat das noch nicht.

So reagieren die Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co.

Die Lockerung des Verbrenner-Aus sorgt bei den Aktien deutscher Autobauer für Erleichterung. So ziehen die Vorzugsaktien von Volkswagen via XETRA zeitweise um kräftige 3,61 Prozent auf 71,14 Euro an. Mercedes-Benz-Titel springen derweil um 3,83 Prozent auf 42,03 Euro an. BMW-Papiere gewinnen 3,74 Prozent auf 59,96 Euro hinzu.

/wea/DP/jha

BRÜSSEL (dpa-AFX)

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