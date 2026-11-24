Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Zulassungszahlen
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24.11.2026 07:07:00
Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co.: Elektroautos sorgen für Rückenwind am EU-Markt – BYD und Tesla wachsen am schnellsten
BYD mit kräftigem Zuwachs bei Zulassungszahlen - auch Tesla stark
Über alle Antriebsarten hinweg legte die Zulassungszahl im Oktober weiter zu, und zwar um 2,6 Prozent auf 939.447 Fahrzeuge. Für den Zeitraum Januar bis Ende Oktober ergibt sich damit ein Anstieg um 5,4 Prozent auf knapp 9,46 Millionen Fahrzeuge.
Während die Zulassungszahl der Marken des Marktführers Volkswagen inklusive der Porsche-Autos von Januar bis Ende Oktober mit 2,47 Millionen einen Tick sank, schnellte die des chinesischen E-Autobauers BYD um gut 150 Prozent auf 237.137 Stück nach oben.
Der US-Anbieter Tesla verkaufte mit 198.349 Autos fast 70 Prozent mehr. Für den BMW-Konzern inklusive Mini ergibt sich ein Plus von 4,6 Prozent auf 656.009 Fahrzeuge und für Mercedes-Benz ein Anstieg von 3,0 Prozent auf 474.327 Pkw.
So reagieren die Aktien der Autobauer VW, Mercedes-Benz & Co.
In Hongkong verliert die BYD-Aktie trotz starker Zulassungszahlen zeitweise 1,14 Prozent auf 60,50 Hongkong-Dollar.
/mis/stk
BRÜSSEL (dpa-AFX)
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|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|355,85
|0,75%
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