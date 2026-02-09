Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Batterie-Aus
|
09.02.2026 12:41:00
Aktien von VW, Mercedes-Benz und Stellantis im Blick: Nachfrageflaute stoppt Batteriewerk in Deutschland
Hintergrund ist die anhaltend schwache Nachfrage nach Elektroautos in Europa sowie der massive Kurseinbruch bei Stellantis. Der VW (Volkswagen (VW) vz)-Konkurrent hatte in der vergangenen Woche Abschreibungen in Höhe von 22,2 Milliarden Euro bekanntgegeben und an der Börse einen beispiellosen Kurssturz erlitten.
Hohe Subventionen
Am Standort der Stellantis-Tochter Opel in Kaiserslautern sollten rund 2000 Arbeitsplätze entstehen. Deutschland und Frankreich hatten der Automotive Cell Company (ACC) Fördermittel in Höhe von 1,3 Milliarden Euro zugesagt. Allein das deutsche Werk sollte mit Steuergeld in Höhe von rund 437 Millionen Euro unterstützt werden. Einen entsprechenden Förderbescheid hatten der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) überreicht.
Wie beim Partnerprojekt im italienischen Termoli will ACC nun mit den Gewerkschaften über die Einstellung der Projekte sprechen. Der Frankfurter IG-Metall-Bezirkschef Jörg Köhlinger bezeichnete das Vorgehen als "irrational und verantwortungslos." Widerstandsfähige Lieferketten entstünden so nicht. Jahrelang hätten sich Betriebsräte und IG Metall für die Ansiedlung eingesetzt, sagte der Gewerkschafter. "Wir haben innovative tarifliche Regelungen getroffen, mit denen wir dem Unternehmen weit entgegengekommen sind. Und jetzt will ACC den Abgesang einleiten."
An der Börse zeigen sich die Autobauer am Montag uneins: Die VW vz.-Aktie legt via XETRA zeitweise um 0,94 Prozent zu auf 101,70 Euro, während Mercedes-Benz-Papiere zeitweise minimale 0,07 Prozent auf 58,74 Euro verlieren. Im Pariser Handel gewinnt die Stellantis-Aktie wiederum 0,97 Prozent auf 6,16 Euro.
