AUMOVIO Aktie

AUMOVIO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Signal 16.10.2026 16:01:00

Aktien von VW, Mercedes und Co. steigen nach Einigung auf Auto-Paket

Aktien von VW, Mercedes und Co. steigen nach Einigung auf Auto-Paket

Die europäischen Autobauer melden sich nach einer schwachen Vorwoche eindrucksvoll zurück. Neben der Stimmung an den Märkten rückt eine politische Einigung in den Fokus.

Der europäische Automobilsektor hat sich am Freitag von seinem in der Vorwoche erreichten Sechsjahrestief deutlicher nach oben abgesetzt. Er gewann als bester Branchen-Index aus dem Stoxx 600 am späten Mittag 2,3 Prozent. Klassische Industriebranchen waren vor dem Wochenende generell gefragt.

Auto-Paket von Deutschland und Frankreich stützt die Branche

"Industrie, Chemie und Automobile mögen weniger Zukunftsfantasie versprühen - in diesen Tagen zahlt sich das klassische Branchenprofil jedoch aus", schrieb Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Damit bezog er sich auf die geringere Technologiewerte-Abhängigkeit des DAX und den Ausverkauf zur Wochenmitte bei KI- und Halbleiteraktien angesichts der jüngsten US-Inflationsdaten und Zinssorgen.

Stützen dürfte den Autosektor vor dem Wochenende zudem eine Einigung zwischen Deutschland und Frankreich auf ein gemeinsames Auto-Paket. "Wir streben eine deutliche Senkung der CO2-Emissionen an und stärken zugleich Europas Kapazitäten für die Entwicklung und Fertigung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen", teilten beide Seiten mit. Bundeskanzler Friedrich Merz sieht in der Einigung ein Investitionssignal an die Industrie. Auch das EU-weite Verbot von Verbrennungsmotoren soll wohl noch stärker gelockert werden als bisher geplant.

"Mehr Flexibilität bei CO2-Flottengrenzwerten für Pkw ist ein wichtiges Signal zur finanziellen Unterstützung der europäischen Automobilindustrie bei ihrem Umstieg auf Elektromobilität", kommentierte das Centrum für Europäische Politik (cep).

VW, BMW und Mercedes legen deutlich zu

Die im Dax notierten Papiere der Autohersteller legen am Freitag deutlich zu, am stärksten die Vorzüge von Volkswagen mit plus 3,38 Prozent auf 69,08 Euro auf XETRA. BMW legen zeitweise 3,81 Prozent auf 57,22 Euro zu und Mercedes-Benz gewannen zuletzt 3,38 Prozent auf 41,29 Euro.

Im MDAX lagen die Zulieferer AUMOVIO und Schaeffler mit Aufschlägen von 5,6 und 4,9 Prozent auf den vorderen Plätzen.

dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktie im Minus: Gericht stoppt VW-Deal mit ehemaligem Audi-Chef
VW-Aktie mit Plus: Neuer Rückruf wegen fehlerhafter Batterien belastet nicht
VW-Aktie leichter: Nächster Rückruf - dieses Mal E-Autos betroffen
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: wegosi / Shutterstock.com,Gyuszkofoto / Shutterstock.com,Ninelle / Shutterstock.com,Roberto Lusso / Shutterstock.com

Nachrichten zu AUMOVIO

mehr Nachrichten

Analysen zu AUMOVIO

mehr Analysen
09.10.26 AUMOVIO Buy UBS AG
06.10.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.10.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 34,80 0,87% AUMOVIO
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,84 2,50% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Schaeffler AG 5,83 1,22% Schaeffler AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,24 1,85% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 622,61 0,95%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:45 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen