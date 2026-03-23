Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Kontinuität
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23.03.2026 13:25:00
Aktien von VW und Porsche mit Verlusten: Pötsch führt weiter den VW-Aufsichtsrat und die Porsche-Holding
Pötsch erklärte dazu laut Mitteilung: "Dem Wunsch, das Unternehmen weiterhin an der Spitze des Kontroll- und Beratungsgremiums durch diese herausfordernden Zeiten zu führen, komme ich gerne nach." Sein Ziel bleibe es, VW "wetterfest" aufzustellen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Personalie berichtet.
Der Österreicher Pötsch arbeitet seit 2003 für die VW-Gruppe, zwölf Jahre als Finanzvorstand und seit Herbst 2015 an der Spitze des Aufsichtsrats.
Er ist zudem Chef der VW-Eigentümer-Holding Porsche SE. Deren Aufsichtsrat beschloss, das Mandat von Pötsch um eine weitere Amtszeit zu verlängern. Die Bestellung erfolge mit Wirkung zum 1. Januar 2027 für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2031, teilte die Porsche SE separat mit.
Die Aktie von VW steigt auf XETRA zeitweise 0,52 Prozent auf 85,82 Euro, für Porsche-Titel geht es daneben 1,43 Prozent auf 36,83 Euro nach oben.
WOLFSBURG (dpa-AFX)
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