Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Indexanpassungen
|
02.09.2026 07:06:44
Aktien von VW und Wolters Kluwer raus: Engie und Nokia steigen in den EURO STOXX 50 auf
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.
Nachfolgend die Inexänderungen in tabellarischer Übersicht:
+ EURO STOXX 50
AUFNAHME
- Engie
- Nokia
HERAUSNAHME
- VW
+ STOXX-50
AUFNAHME
- Barclays
HERAUSNAHME
- Prosus
Fraport und Aumovio fallen aus dem Euro Stoxx 600
Der Börsenbetreiber Stoxx hat am späten Dienstag Änderungen im Stoxx-Europe-600-Index mitgeteilt. Unter anderem fallen Fraport und Aumovio aus dem Index heraus. Gleichzeitig werde der griechische Aktienmarkt neu klassifiziert als "Developed Market" (bisher: "Emerging Market").
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September 2026 in Kraft.
===
Die Indexänderungen im Einzelnen:
+ STOXX-EUROPE-600 +
AUFNAHME
National Bank of Greece
Endeavour Mining
Piraeus Bank
Alpha Bank
Metlen Energy & Metals
XTB SA
Jumbo
HERAUSNAHME
Kongsberg Maritime
Fraport
JD Sports Fashion
Tauron
Bucher Industries
Aumovio
Wihlborgs Fastigheter
Signify
SES
===
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Barclays plc
|5,61
|-0,53%
|Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|26,15
|-1,84%
|Engie (ex GDF Suez)
|24,48
|0,04%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|8,60
|0,58%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|8,68
|0,86%
|Prosus N.V.
|37,03
|0,03%
|Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
|7,35
|-2,00%
|Volkswagen (VW) St.
|76,45
|0,07%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,02
|-0,29%
|Wolters Kluwer N.V. (spons. ADRs)
|67,50
|-2,88%
|Wolters Kluwer N.V.
|69,80
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: Asiens Börsen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die US-Börsen bewegten sich im Minus. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.