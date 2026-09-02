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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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Indexanpassungen 02.09.2026 07:06:44

Aktien von VW und Wolters Kluwer raus: Engie und Nokia steigen in den EURO STOXX 50 auf

Aktien von VW und Wolters Kluwer raus: Engie und Nokia steigen in den EURO STOXX 50 auf

Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes EURO STOXX 50 und Stoxx 50 mitgeteilt.

In den EURO STOXX 50 rücken demnach die Aktien von Engie und Nokia auf, Platz machen müssen dafür VW und Wolters Kluwer. Im Stoxx 50 werden Barclays den Platz von Prosus übernehmen.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

Nachfolgend die Inexänderungen in tabellarischer Übersicht:

+ EURO STOXX 50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

+ STOXX-50

AUFNAHME

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

Fraport und Aumovio fallen aus dem Euro Stoxx 600

Der Börsenbetreiber Stoxx hat am späten Dienstag Änderungen im Stoxx-Europe-600-Index mitgeteilt. Unter anderem fallen Fraport und Aumovio aus dem Index heraus. Gleichzeitig werde der griechische Aktienmarkt neu klassifiziert als "Developed Market" (bisher: "Emerging Market").

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September 2026 in Kraft.

===

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ STOXX-EUROPE-600 +

AUFNAHME

National Bank of Greece

Endeavour Mining

Eurobank

Piraeus Bank

Alpha Bank

Public Power

Metlen Energy & Metals

GEK Terna

Motor Oil

Rosebank Industries

XTB SA

Softcat

Easyjet

Jumbo

HERAUSNAHME

Kongsberg Maritime

Fraport

JD Sports Fashion

Wienerberger

Bakkafrost

Tauron

Bucher Industries

Aumovio

Viscofan

Thule Group

Kemira

Wihlborgs Fastigheter

Signify

SES

===

DOW JONES

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VW-Aktie im Blick: Betriebsversammlung in Kassel - Beschäftigte fordern Klarheit

Bildquelle: Prosus

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Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs 26,15 -1,84% Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
Engie (ex GDF Suez) 24,48 0,04% Engie (ex GDF Suez)
Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS) 8,60 0,58% Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 8,68 0,86% Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Prosus N.V. 37,03 0,03% Prosus N.V.
Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 7,35 -2,00% Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
Volkswagen (VW) St. 76,45 0,07% Volkswagen (VW) St.
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,02 -0,29% Volkswagen (VW) AG Vz.
Wolters Kluwer N.V. (spons. ADRs) 67,50 -2,88% Wolters Kluwer N.V. (spons. ADRs)
Wolters Kluwer N.V. 69,80 0,17% Wolters Kluwer N.V.

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