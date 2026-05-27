OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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27.05.2026 18:05:38

Aktien Wien Schluss: ATX dreht knapp ins Minus

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit leichten Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der ATX drehte zum Sitzungsende leicht ins Minus und fiel um 0,08 Prozent auf 6.095,30 Punkte. Damit entfernte sich der österreichische Leitindex nach den Vortagesabschlägen etwas weiter von seinem Rekordhoch auf Schlusskursbasis am Pfingstmontag bei 6.148,24 Zählern.

Eine finale Einigung zwischen den USA und Iran lässt weiter auf sich warten, wobei Hoffnungen auf ein Abkommen dominieren, schrieben die Helaba-Analysten.

Am Wiener Aktienmarkt rückte PORR mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Der Baukonzern sieht sich weiter auf Wachstumskurs. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich im ersten Quartal um 13,1 Prozent auf 14,3 Millionen Euro. Die Bauleistung wuchs um 2,3 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Die Porr-Titel legten 3,6 Prozent auf 36,45 Euro zu.

Laut Erste Group lagen die veröffentlichten Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel im Rahmen der Erwartungen. Warburg Research hat die Kaufempfehlung "Buy" für die Porr-Aktien nach der Zahlenvorlage des Baukonzerns bekräftigt. Das Kursziel wurde mit 43,00 Euro beziffert. Die Zahlen für das erste Quartal seien solide und entsprächen den Erwartungen, hieß es.

Ins Blickfeld rückte auch mit Berichten die KTM-Mutter Bajaj Mobility. Internationale und österreichische Medien berichteten über "Alibi-Zulassung" bei KTM-Enduro-Motorrädern. In der Szene gilt das Vorgehen als offenes Geheimnis. Es geht um PS und Abgaswerte. Der kriselnde österreichische Motorradbauer verkaufe Bikes mit einer Zulassung, die nicht für den eigentlichen Einsatz gedacht sei, so ORF und "Der Standard". Die KTM AG wies die in aktuellen Medienberichten erhobenen Vorwürfe, KTM würde illegale Motorräder in Verkehr bringen, entschieden zurück. Die Bajaj-Aktien dämmten die Abschläge bis zum Handelsschluss auf 5,5 Prozent ein, nachdem in der Früh noch ein Kursverlust von mehr als elf Prozent aufgewiesen wurde.

Im Übernahmewettbewerb um die Addiko Bank haben sich deren Vorstand und Aufsichtsrat gegenüber den Aktionären für eine Annahme des Angebots der Raiffeisen Bank International (RBI) (Raiffeisen) ausgesprochen. Die Offerte sei aus finanzieller Sicht attraktiv, schrieb das Management. Für das Angebot der slowenischen Nova Ljubljanska Banka (NLB) gaben die Gremien hingegen weder eine Empfehlung für eine Annahme noch für eine Ablehnung ab. Die RBI-Aktien verteuerten sich um 1,4 Prozent. Bei der Addiko gab es ein Plus von 0,4 Prozent.

Andritz (Andritz) gewannen 1,5 Prozent. Der steirische Anlagenbauer hat zwei Großaufträge in Brasilien erhalten. Der Gesamtauftragswert liege dabei im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Verbund-Anteilsscheine (Verbund) gaben um 3,4 Prozent nach. Die Regierung hat sich auf die Einführung eines Energiekrisenmechanismus zur Deckelung der Strompreise im Krisenfall geeinigt. Demnach soll der Arbeitspreis von Strom für Haushalte in anhaltenden Preiskrisen bei 10 Cent pro kWh begrenzt werden. Die EVN-Papiere verbilligten sich um 0,5 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten ermäßigten sich die OMV-Titel (OMV) um 2,5 Prozent./ste/sto/APA/men

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