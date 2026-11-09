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09.11.2026 18:20:38

Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt deutlich

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Montag mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der ATX schloss mit einem Plus von 1,98 Prozent bei 6.562,46 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 1,92 Prozent auf 3.219,75 Zähler nach oben. Auch an anderen Börsen in Europa zeigten sich zum Wochenauftakt deutliche Steigerungen.

Nach zwei verlustreichen Tagen zum Wochenausklang durch die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach den US-Zwischenwahlen befand sich der Wiener Aktienmarkt zum Wochenauftakt deutlich im Aufwind. AT&S-Aktien (ATS (AT&S)) profitierten von der globalen Nachfrage im Tech-Sektor. Gesucht waren auch Bank- und Bauwerte. Anleger hoffen zudem auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran, was die Ölpreise fallen ließ und die Inflationssorgen linderte.

Die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S hatten sich am Freitag um 3,99 Prozent verbilligt. Am Montag legten sie deutlich um 5,29 Prozent wieder zu.

Gesucht waren auch Bankwerte. Die BAWAG ist bei der geplanten Übernahme der irischen "Permanent TSB Group Holdings (PTSB) einen wesentlichen Schritt weiter. Die Bank habe die aufsichtsrechtliche Genehmigung der Europäischen Zentralbank für die geplante Übernahme erhalten, teilte die Bank am Freitag mit. Offen sei noch die Genehmigung durch den irischen High Court, der die Übernahme überwacht. Die BAWAG-Aktien gewannen 3,13 Prozent. RBI stiegen um 4,36 Prozent, Erste Group (Erste Group Bank) legten um 2,78 Prozent zu.

Bei den Bauwerten zogen insbesondere Porr mit einem Plus von 3,92 Prozent und die Strabag (STRABAG SE) mit plus 3,16 Prozent an. Wienerberger verzeichnete einen Anstieg von 2,94 Prozent.

Der Stahlkonzern voestalpine baut laut "Oberösterreichischer Nachrichten" (online) wegen eines zusätzlichen US-Strafzolls 150 von 950 Stellen am steirischen Standort in Kindberg ab. Die Aktien legten um 2,19 Prozent zu.

Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel für Lenzing von 12,70 auf 14,30 Euro bei ihrer unveränderten Empfehlung "Hold". Die Ergebnisse für das dritte Quartal würden eine sich verbessernde zugrunde liegende Rentabilität zeigen, "doch die Erholung ist noch nicht abgeschlossen", hieß es. Die Werte des Faserherstellers fielen um 0,34 Prozent auf 11,70 Euro.

Verlierer des Tages waren Verbund-Aktien mit einem Minus von 2,13 Prozent. Der Energiekonzern baut Albaniens ersten Windpark. Die geplanten zwölf Windturbinen wird der deutsche Windkraftanlagenbauer Nordex liefern. Die Inbetriebnahme ist für Frühjahr 2028 geplant. Zudem können Kunden in Postfilialen ab jetzt Strom-und Gasverträge mit Verbund-Energie abschließen. Ab Februar geht das auch bei Postpartnern. Die Tarife liegen geringfügig über dem Online-Angebot vom Verbund./rst/ste/APA/jha

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