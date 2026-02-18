Frequentis Aktie

Frequentis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 18:05:38

Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt gut zwei Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch sehr fest geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX verbuchte ein starkes Plus von 2,09 Prozent auf 5.820,55 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte eine klar positive Tendenz zu sehen. Im Späthandel unterstützten dann die Zuwächse an der Wall Street auch in Europa zusätzlich. In den USA waren zuvor überraschend positive Konjunkturnachrichten publiziert worden.

Am Wiener Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Wienerberger mit Geschäftszahlen in den Fokus. Der Baustoffkonzern schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Gewinnsprung ab. Trotz der anhaltenden Schwäche im Wohnungsneubau verdoppelte sich das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis nach Steuern im Vergleich zum Vorjahr auf 166 Millionen Euro. Der Umsatz legte leicht um ein Prozent auf 4,57 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis blieb stabil, während Einmaleffekte das berichtete Ergebnis stützten. Laut Analysten der Erste Group (Erste Group Bank) verfehlten im vierten Quartal das operative Ergebnis (Ebitda) und der Nettogewinn die Erwartungen der Bank. Die Titel des Baukonzerns reagierten dennoch mit plus 3,9 Prozent.

Uniqa (UNIQA Insurance) kletterten 2,9 Prozent auf 16,56 Euro hoch. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Versicherungskonzerns von 17,00 auf 19,60 Euro nach oben gesetzt. Gleichzeitig wurde das Anlagevotum "Buy" für die Titel bestätigt.

Unter den Schwergewichten zogen voestalpine um beachtliche 7,7 Prozent hoch. Die Verbund-Titel (Verbund) kletterten 2,1 Prozent hoch. Die Papiere der Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) erreichten ein Plus von 2,3 Prozent. BAWAG und Erste Group gewannen 0,4 beziehungsweise 2,7 Prozent.

Frequentis (Frequentis) verteuerten sich um 0,5 Prozent. Eine Tochter der Wiener Technologiefirma, Frequentis C4i, hat eine Absichtserklärung mit SAMI L3Harris Technologies unterzeichnet, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Verteidigungskommunikation in Saudi-Arabien auszuloten. Der Fokus liege dabei auf aktuellen Programmen und künftigen Angeboten im Bereich der Programmdurchführung und lokalen Unterstützung. Die Royal Saudi Air Force nutze bereits das Kommunikationssystem von Frequentis C4i./ste/sto/APA/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu Frequentis

mehr Nachrichten

Analysen zu Frequentis

mehr Analysen
20.08.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
26.05.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
08.05.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.25 Frequentis buy Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Frequentis 74,80 -1,06% Frequentis

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 781,68 -0,67%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen