Aktien Wien Schluss: ATX gibt in dünnem Handel leicht nach

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag etwas tiefer geschlossen. Der ATX fiel um 0,26 Prozent auf 3081,49 Punkte. Das Geschäft zum Wochenauftakt gestaltete sich feiertagsbedingt ruhig. Zudem blieben die Märkte in London, Zürich und New York geschlossen.

Der Durchbruch im US-Schuldenstreit war an den Märkten schon am Ende der Vorwoche antizipiert worden und lieferte daher kaum mehr Unterstützung.

Nach dem Kompromiss im US-Schuldenstreit werben Präsident Joe Biden und der Republikaner Kevin McCarthy um eine breite Zustimmung der Abgeordneten im Kongress. Der am Wochenende erzielte Durchbruch zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze bis 2025 im Gegenzug zu deutlichen Kürzungen bei den Ausgaben soll den bevorstehenden Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt abwenden.

Eher schwach zeigten sich Bankwerte in einem negativen europäischen Branchenumfeld. So büßten Erste Group knapp ein Prozent ein und BAWAG schwächten sich um 1,8 Prozent ab. Raiffeisen gaben um 0,8 Prozent nach.

Flughafen Wien verloren 0,7 Prozent an Wert. Der Flughafen Wien bekommt mehr Zeit, um seine dritte Piste zu bauen. Zu den größeren Gewinnern zählten hingegen Austriacard mit plus 4,2 Prozent. Wienerberger stiegen unter den Indexschwergewichten um gut zwei Prozent. Zumtobel schlossen 1,6 Prozent höher und Semperit legten 1,5 Prozent zu./ger/mik