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07.07.2026 18:17:38

Aktien Wien Schluss: ATX gibt nach

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Besonders Technologiewerte sind international unter Druck gekommen, was auch auf Europas Aktienmärkten Spuren hinterlassen hat. Der Leitindex ATX beendete den Tag mit Abschlägen von 1,18 Prozent auf 6.488,23 Punkte. Der breiter aufgestellte ATX Prime gab um 1,10 Prozent auf 3.191,43 Zähler nach. Auch an den wichtigsten Börsen Europas war ein durchwachsener Handel zu beobachten.

Technologiewerte litten weltweit unter den schlecht aufgenommenen Quartalszahlen von Samsung. Die Zahlen waren zwar solide ausgefallen, führten aber dennoch zu Gewinnmitnahmen und unterstrichen damit die wachsende Skepsis der Anleger hinsichtlich des KI-Booms. Samsung legte eigentlich hervorragende Quartalszahlen vor. Doch die Samsung-Aktien seien bereits mit derart hohen Ansprüchen der Investoren belegt, dass die Erwartungen kaum noch zu übertreffen gewesen seien, fasste ein Marktbeobachter zusammen.

Die Abwärtsbewegungen im Technologiesektor gingen auch dem steirischen Halbleiterhersteller AT&S (ATS (AT&S)) nicht spurlos vorüber. AT&S sackten um 10,4 Prozent ab.

Die im ATX schwer gewichteten Bankaktien tendierten schwach. Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) (RBI) beendeten den Tag ohne Bewegung. Erste Group (Erste Group Bank) und BAWAG lagen bei minus 0,4 Prozent und. 0,6 Prozent.

Die schwergewichteten OMV-Papiere verharrten beim Nullwachstum. Lediglich drei Werte konnten im ATX Gewinn aufweisen: Verbund mit plus 1,6 Prozent, Österreichische Post mit plus 0,8 Prozent und CA Immobilien mit 0,2 Prozent./moe/mik/APA/jha

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Der heimische Markt präsentierte sich am Dienstag tiefer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. Die Wall Street zeigt sich mit schwächerer Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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