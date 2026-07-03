Aktien Wien Schluss: ATX legt zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,06 Prozent und 6.565,92 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Der Euro-Stoxx-50 und der DAX legten nach ihren Rekordhochs vom Vortag weiter zu.

Gestützt wurden die Märkte weiter von den am Donnerstag gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten. Laut den Zahlen wurden zwar weniger neue Jobs geschaffen als erwartet. Dies linderte jedoch an den Börsen die Ängste vor Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Dazu kamen am Freitag gute Vorgaben der Börsen in Südkorea und Japan.

Gesucht waren vor diesem Hintergrund europaweit Aktien aus dem Halbleitersektor. Auch im ATX waren die Titel des Leiterplattenherstellers AT&S (ATS (AT&S)) mit einem Plus von 6,8 Prozent die Tagesgewinner. Gut gesucht waren auch konjunkturempfindliche Industriewerte. So gewannen die Aktien des Kranherstellers Palfinger und des Stahlkonzerns voestalpine 4,1 bzw. 5,2 Prozent. Zu den weiteren Tagesgewinnern zählten die Titel der Baukonzern Porr und Strabag (STRABAG SE) mit Gewinnen von 4,9 und 3,5 Prozent.

Die Titel der OMV fielen nach einer neuen Analysteneinstufung um 0,3 Prozent auf 56,60 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank hatten ihre Anlageempfehlung "hold" und ihr Kursziel von 55,00 Euro für die OMV-Aktien bestätigt.

Die größten Verlierer im ATX waren die Aktien des Caterers DO&CO mit einem Minus von 0,9 Prozent. Schwach zeigten sich auch die Bankwerte BAWAG und Erste Group (Erste Group Bank) mit Abschlägen von jeweils 0,4 Prozent./mik/ste/APA/stw