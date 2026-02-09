ATX

5 753,52
87,99
1,55 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
09.02.2026 18:28:38

Aktien Wien Schluss: ATX mit Rekordhoch zum Wochenstart

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich zum Wochenstart mit einem Rekordhoch aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss am Montag mit einem Plus von 1,55 Prozent auf 5.753,52 Punkte. Zwischenzeitlich stieg der Leitindex sogar auf 5.760,74 Zähler. Der ATX Prime legte um 1,55 Prozent auf 2.857,28 Punkte zu. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich mit Gewinnen.

In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten überraschend stark verbessert. Sentix sprach von einem weiteren Silberstreif am Horizont und urteilte: "Eine Aufschwungphase dürfte damit begonnen haben."

Gestützt wurde der ATX von AT&S. Der steirische Halbleiterhersteller legte um 3,77 Prozent zu. Gesucht waren auch die schwer gewichteten Bankenwerte. Die Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) (RBI) gewann 3 Prozent, die Erste Group (Erste Group Bank) 2,24 Prozent und die BAWAG 1,54 Prozent.

Die Vienna Insurance Group hat über ihre ukrainische Tochter Kniazha mit Unterstützung der staatlichen US-Entwicklungsgesellschaft DFC ihr Angebot an Versicherungen gegen Kriegsrisiken ausgeweitet. Wie die VIG (Vienna Insurance) mitteilte, wurde dazu ein Rückversicherungsvertrag mit der International Development Finance Corporation (DFC) geschlossen. Ziel sei es, Sachwerte von Firmen und Privatleuten gegen die Folgen des Krieges abzusichern. Die VIG-Aktie stieg um 3,02 Prozent.

Auch die Bauwerte konnten zulegen. Die Porr gewann 2,73 Prozent, die Strabag 2,44 Prozent.

Andritz (Andritz) verbuchte ein Plus von 2,69 Prozent bei einem Kurs von 72,60 Euro. UBS und Deutsche Bank hatten ihr Kursziel für den steirischen Anlagenbauer auf 80 beziehungsweise 86 Euro erhöht.

Zu den Gewinnern des Tages im Prime Market gehörten auch RHI Magnesita (plus 4,29 Prozent) und ZUMTOBEL (3,74 Prozent).

Die Analysten der Berenberg Bank bestätigten ihre Kaufempfehlung "Buy" und das Kursziel von 250 Euro für die Aktien der Do&Co. "Die Positionierung als Premiumanbieter in ihren Endmärkten hat sich für das Unternehmen bewährt, und wir gehen davon aus, dass dies auch weiterhin so bleiben wird", sagte der Analyst Christoph Greulich. Die Werte von Do&Co fielen allerdings um 2,32 Prozent auf 194 Euro.

Die Analysten der Baader Bank nahmen ihre Empfehlung für die Aktien des Automobilzulieferers Polytec von "Buy" auf "Sell" zurück. Der zuständige Experte Martin Schnee errechnete zudem ein Kursziel auf 6-Monatssicht von 2,25 Euro. Die Polytec-Titel verloren 3,10 Prozent auf 4,07 Euro.

Hinunter ging es auch für Lenzing (minus 1,99 Prozent), Verbund (minus 1,38 Prozent) und CPI Europe (minus 1,25 Prozent)./rst/ste/APA/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 753,52 1,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen