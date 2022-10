Aktien Wien Schluss: ATX nach EZB-Entscheid leicht im Plus

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 2887,32 Punkten. Das bestimmende Tagesthema an den Märkten war die Leitzinsentscheidung der EZB.

Die Notenbank hatte am Donnerstag im Kampf gegen die Inflation ihre Zinsen um 75 Basispunkte angehoben. Die Entscheidung war aber im Vorfeld weitgehend erwartet worden und wirkte sich nicht nachhaltig im Handel aus.

Die EZB sei noch nicht fertig mit der Normalisierung der Geldpolitik , sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde . "Die Inflation ist nach wie vor deutlich zu hoch und wird für längere Zeit über dem Zielwert bleiben."

Gut gesucht waren nach Meldung von Quartalszahlen AMAG und schlossen mit einem Plus von 3,2 Prozent. Der Aluminiumverarbeiter hat seinen Gewinn in den ersten drei Quartalen auf 106,7 Millionen Euro fast verdoppelt. Der Umsatz wuchs um 47 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Die Zahlen sind weitgehend im Rahmen der Markterwartungen und auch ihrer eigenen Prognosen gelegen, schreiben die Analysten der Erste Group (Erste Group Bank) in einer ersten Reaktion.

Bei hohem Volumen fest zeigten sich auch Lenzing und legten 4,6 Prozent zu. Die größten Gewinner im Prime Market waren FACC mit einem Plus von 8,9 Prozent.

Gewinne gab es auch für die beiden Ölwerte: OMV stiegen bei hohen Umsätzen um 1,1 Prozent. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller Bleckmann gewannen 3,4 Prozent. Auch an anderen Börsen legten Ölwerte zu, nachdem die Branchenriesen Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) und TotalEnergies starke Quartalsgewinne gemeldet hatten.

Unter den größeren Verlierern fanden sich Verbund (minus 0,4 Prozent) und AT&S (minus 1,1 Prozent). Schlusslicht im Prime Market waren die Aktien der Addiko Bank mit einem Minus von 1,8 Prozent./mik/spa/APA/ngu