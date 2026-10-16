Aktien Wien Schluss: ATX nach schwachem Vortag erholt

WIEN (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Vortag hat sich der Wiener Aktienmarkt am Freitag versöhnlich gezeigt. Der ATX stieg um 0,75 Prozent auf 6.557,32 Punkte und verbuchte damit unterm Strich noch einen kleinen Wochengewinn. Das europäische Umfeld schloss am Freitag überwiegend ebenfalls klar im Plus. Gute Vorgaben gab es durch eine Stabilisierung bei zumindest einigen der zuletzt gebeutelten Technologiewerten, aber auch Aktien aus der Old Economy waren am Markt weiter gefragt.

Am Donnerstag hatten Anleger wegen Sorgen über die Nachhaltigkeit der massiven KI-Investitionen auf defensive Sektoren umgeschichtet. Dies hatte auch den zyklisch geprägten österreichischen Aktienmarkt belastet. Vor dem Wochenende zeigten die in Wien schwergewichteten Bankaktien sowie jene des Verbunds eine Erholung, was den Gesamtmarkt stützte.

Besonders die Verbund-Anteile zogen um 3,2 Prozent an und lagen damit ex aequo mit jenen der Palfinger an oberster Stelle im Leitindex. Für die Bankaktien BAWAG und RBI ging es um 1,5 respektive 1,7 Prozent hoch. Erste Group verbesserten sich um 0,7 Prozent auf 110,10 Euro. Hier hatte die UBS ihr Kursziel leicht auf 127 Euro angehoben und empfiehlt die Titel weiterhin zum Kauf.

Wienerberger knüpften mit plus 1,2 Prozent auf 16,04 Euro an ihre Erholung vom Vortag an, obwohl die Schweizer Bank UBS ihr Kursziel für die Aktien von 18,00 auf 14,50 Euro gesenkt hatte. Zudem bestätigte UBS-Analyst Julian Radlinger seine Verkaufsempfehlung und kürzte die Gewinnschätzungen deutlich zusammen.

AT&S büßten nach den satten Vortagesverlusten erneut 1,6 Prozent ein, blieben aber über der jüngsten Talsohle. Am unteren ATX-Ende kamen VIG um 2,2 Prozent zurück, nachdem sie am Vortag von einer Prognoseanhebung profitiert hatten.

Unter den Nebenwerten legten Steyr Motors um 5,7 Prozent zu. Europaweit waren Rüstungswerte vor dem Wochenende nachgefragt. Der Motorenhersteller hatte zudem eine Kooperation mit dem deutschen Drohnenspezialisten Avilus bekanntgegeben./spa/mik/APA/nas