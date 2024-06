Aktien Wien Schluss: ATX steigt in positivem Marktumfeld

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag nach den klaren Abgaben am Freitag eine Erholung gestartet und ist mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Zu Börsenschluss stand der Leitindex ATX 0,75 Prozent höher bei 3618,70 Punkten. Der ATX Prime legte um 0,77 Prozent auf 1814,59 Zähler zu.

Der Wochenbeginn fiel ruhig aus, nur aus Deutschland kamen am Vormittag Zahlen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni überraschend verschlechtert. "Die deutsche Wirtschaft verliert den Anschluss an die Weltwirtschaft. Während weltweit die Aktivität kräftig ist, dümpelt die deutsche Konjunktur vor sich hin", meinte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank dazu.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage sehr dünn. Bankenwerte schlossen sich dem positiven europäischen Trend an und legten wie diese zu. Vor dem Wochenende hatten die österreichischen Bankenaktien Abschläge hinnehmen müssen. Nach Mini-Verlusten im Frühhandel zogen die Titel von Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) um 1,2 Prozent an. BAWAG verteuerten sich um 1,0 Prozent und Erste Group (Erste Group Bank) stiegen 1,3 Prozent.

Versicherungswerte waren ebenfalls gesucht. An der Spitze des ATX kletterten UNIQA um 3,8 Prozent hoch, Vienna Insurance Group gewannen 2,3 Prozent.

Einbußen gab es bei den Aktien des Energieversorgers Verbund, die 1,6 Prozent sanken. Die Titel des Branchenkollegen EVN verteuerten sich um 0,3 Prozent. Nach unten ging es im ATX außerdem für Telekom Austria mit minus 1,1 Prozent und Wienerberger mit einem Kursabschlag von 2,5 Prozent.

Pierer Mobility legten 5,1 Prozent zu. Vergangene Woche waren die Papiere des Unternehmens nach einer Gewinnwarnung um gut 20 Prozent eingebrochen und dürften nun eine Erholung gestartet haben./mha/ste/APA/jha