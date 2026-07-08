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08.07.2026 18:29:38

Aktien Wien Schluss: ATX unter Druck

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Dominierten am Vormittag an den Märkten noch die Gewinnmitnahmen bei KI-Werten, hat sich mittlerweile der Konflikt USA gegen den Iran in den Mittelpunkt gespielt. Der Leitindex ATX schloss 1,72 Prozent tiefer auf 6.376,56 Punkte. Der breiter aufgestellte ATX Prime gab um 1,69 Prozent auf 3.137,50 Zähler nach. Auch die wichtigsten Börsen Europas lagen in der Verlustzone.

Die Schwäche der Technologiewerte bremste die europäischen Aktienmärkte weiterhin. Mittlerweile hat der Konflikt zwischen den USA und dem Iran aber wieder die Themenhoheit gewonnen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran mit einem massiven Militärschlag. Der Iran wiederum warf den USA vor, das Abkommen gebrochen zu haben und verwies auf die Militärschläge, neue Ölsanktionen und israelische Angriffe auf den Libanon. Die Ölpreise zogen kräftig an.

"Der Nahostkonflikt droht, wieder von der Neben- auf die Hauptbühne der Finanzmärkte zu wechseln", warnte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. "Damit könnte ein Risiko zurückkehren, das viele Anleger zuletzt ausgeblendet hatten."

In Österreich haben sich AT&S (ATS (AT&S)) von ihrem Tief erholt und als Spitzenwert im ATX mit 4,6 Prozent ins Plus gedreht, nachdem sie am Vortag über zehn Prozent abgeben mussten. Von den steigenden Ölpreisen profitierten die Energiewerte, die durchwegs in die Höhe zogen. OMV gewannen 3,93 Prozent. SBO legten 2,7 Prozent und Verbund 0,8 Prozent zu. EVN gewannen 0,2 Prozent.

Die schwer gewichteten Bankaktien tendierten schwach. BAWAG lagen bei minus 1,5 Prozent, Erste Group (Erste Group Bank) bei minus 4,7 Prozent und Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) (RBI) als ATX-Schlusslicht bei minus 6,0 Prozent.

Agrana fanden sich rein optisch 2,1 Prozent tiefer. Die Aktie wurde aber ex-Dividende gehandelt.

Kapsch TrafficCom zogen als Topwerte im ATX Prime gute 6,0 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hat bekanntgegeben, die Mehrheit seiner Anteile an der deutschen Tochter tolltickets zu verkaufen./moe/sto/APA/jha

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