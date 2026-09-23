Aktien Wien Schluss: ATX verliert leicht nach Rekordhoch

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem Stimmungsdreh etwas leichter geschlossen, nachdem er sich im Verlauf noch auf Rekordkurs befunden hatte. Der ATX gab am Ende 0,17 Prozent auf 6.908,28 Punkte nach. Im Frühgeschäft hat der österreichische Leitindex noch erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Einheiten überwunden. Seit dem Jahresstart liegt er damit jedoch beachtliche fast 30 Prozent im Plus.

Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben im Verlauf ebenfalls in die Verlustzone gewendet und dort auch geschlossen. Etwas auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise ihre Verluste aus dem frühen Handel wieder wettgemacht hatten.

Am Aktienmarkt der Alpenrepublik gab es kaum Unternehmensmeldungen. Porr-Titel (PORR) schlossen mit einem starken Abschlag von 7,8 Prozent. Die Analysten der Erste Group werten die Emission einer hybriden Wandelanleihe des Baukonzerns mit einem Volumen von bis zu 150 Millionen Euro kurzfristig als leicht negativ für die Aktie, da sie bei vollständiger Wandlung eine potenzielle Verwässerung von bis zu rund 8 Prozent zur Folge hätte.

Merklich abwärts ging es auch für die Branchenkollegen Strabag (STRABAG SE) und Wienerberger mit Verlusten von 1,9 beziehungsweise 2,5 Prozent.

Die AT&S (ATS (AT&S))-Aktie gab 0,7 Prozent ab. Am Vortag waren die Papiere des Leiterplattenherstellers in einem festen Technologiesektor noch um mehr als zehn Prozent hochgesprungen.

Unter den schwergewichteten Banken legten die Papiere der Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) um 1,5 Prozent zu. Erste Group (Erste Group Bank) verteuerten sich um 0,8 Prozent. Die Titel der BAWAG gaben hingegen 1,5 Prozent nach./ste/spa/APA/men