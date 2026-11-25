WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch erneut tief im Minus aus dem Handel verabschiedet und seinen jüngsten Abwärtsschub wieder beschleunigt. Der ATX verlor zum Sitzungsende 3,01 Prozent auf 6.028,92 Punkte und verbuchte damit bereits seinen 9. Verlusttag in zehn Sitzungen. Die starken Vortagesabschläge in Höhe von 1,90 Prozent wurden vom heimischen Leitindex massiv ausgeweitet, nachdem es zuletzt am Montag einen Erholungsschub gab.

An den europäischen Leitbörsen war zur Wochenmitte ebenfalls eine sehr negative Tendenz zu sehen. Auch an der Wall Street ging die jüngste Talfahrt ausgehend von sehr schwachen Techwerten ungebremst weiter. Die positive Stimmung am europäischen Aktienmarkt, die noch den Wochenauftakt dominiert hatte, ist bereits gestern wieder verflogen, schrieben die Helaba-Analysten.

Weiterhin unter Verkaufsdruck stand international der Technologiesektor mit den Bedenken, ob die massiven Investitionen in die Künstliche Intelligenz (KI) in eine ausreichende Rentabilität resultieren werden. In Wien rasselte die AT&S (ATS (AT&S))-Aktie um 7,7 Prozent nach unten. Bereits am Vortag waren die Titel des Leiterplattenherstellers um mehr als zwölf Prozent abgetaucht.

Auf den ATX lasteten zur Wochenmitte zudem die Abschläge der schwergewichteten Banken. BAWAG verbilligten sich um 3,4 Prozent und die Aktionäre der Erste Group (Erste Group Bank) mussten ein Minus von 4,3 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) kamen um starke 6,3 Prozent zurück.

Die OMV-Aktie büßte 2,1 Prozent auf 66,65 Euro ein. Die Analysten der UBS haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien des Öl - und Chemiekonzerns von "Buy" auf "Neutral" gesenkt. Das Kursziel für die Papiere wurde gleichzeitig von 79,00 auf 70,00 Euro nach unten revidiert.

UNIQA sanken 4,4 Prozent. Der Versicherungskonzern setzt für künftiges Wachstum verstärkt auf das Rückversicherungsgeschäft und Osteuropa. Die in Zürich ansässige Tochter UNIQA Re solle als drittes Standbein etabliert werden und ihr Prämienvolumen bis 2028 auf rund 900 Millionen Euro fast verdreifachen, teilte das Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttages mit.

Der heimische Telekom-Marktführer A1 Österreich investiert jährlich bis zu 500 Millionen Euro in Netze und neue Technologien, setzt aber zugleich seinen Sparkurs fort. Bis 2030 will das Unternehmen seine Kosten um 300 Millionen Euro senken, kündigte CEO Jií Dvorjananský an. Für 2027 plant die operative Österreich-Tochter der börsennotierten Telekom Austria AG einen Nettoabbau von 430 Stellen: 500 Abgängen stehen 70 Neueinstellungen in Zukunftsfeldern gegenüber. Die Telekom-Aktie schloss mit minus 2,6 Prozent./ste/mik/APA/stk