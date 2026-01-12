ATX

5 440,34
37,10
0,69 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
12.01.2026 18:22:38

Aktien Wien Schluss: ATX wieder in Rekordlaune

WIEN (dpa-AFX) - An der Wiener Börse hat sich die Rekordjagd am Montag fortgesetzt. Der österreichische Leitindex ATX verzeichnete einen Aufschlag von 0,69 Prozent auf 5.440,34 Punkte. Der ATX Prime schloss mit plus 0,61 Prozent bei 2.701,37 Zählern. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen gab es überwiegend Gewinne zu sehen.

Nachdem die Jahresendrally vergangene Woche abgeklungen war, ließ es der ATX in den vergangenen Tagen etwas gemächlicher angehen. Neuen Schwung könnte nun die anlaufende Berichtssaison bringen, die am morgigen Dienstag mit Zahlen aus dem US-Bankensektor startet. Zudem stehen Inflationsdaten aus den USA auf dem Programm, die mit Blick auf die Zinssitzung der US-Notenbank Fed Ende Januar von Bedeutung sind.

Abseits der klassischen Geldpolitik bleibt der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und Fed-Chef Jerome Powell ein internationaler Unsicherheitsfaktor. Powell wies zuletzt strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine mögliche Anklage als Versuch politischer Einflussnahme auf die Unabhängigkeit der Notenbank zurück. Als Folge gerieten der US-Dollar und längerfristige US-Anleihen etwas unter Druck, während die Edelmetallpreise zulegten. Insgesamt blieben die Kursreaktionen an den Finanzmärkten aber überschaubar.

Im Wiener Leitindex zogen sich die Gewinne quer durch die Branchen. Die höchsten Zuwächse von gut fünf Prozent verzeichneten die AT&S-Anteilsscheine (ATS (AT&S)), gefolgt von den SBO-Titeln (Schoeller-Bleckmann) mit plus 3,8 Prozent. Unter den wenigen Verlierern im ATX gaben DO&CO (DOCO) um 3,2 Prozent nach.

Wenig verändert schlossen die Versorger-Aktien Verbund und EVN. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) dürfte die Forderung nach einem niedrigeren Strompreis für die Industrie mit in die morgige Regierungsklausur nehmen. Wenn Deutschland Maßnahmen zum Industriestrompreis setzt, bestehe auch in Österreich "Handlungsbedarf", sagte der ÖVP-Minister am Montag im Ö1-Radio. Ähnlich äußerte sich Verbund-Chef Michael Strugl vor Journalisten.

Aktien der Österreichischen Post (Österreichische Post) erholten sich um 1,3 Prozent vom schwächeren Wochenausklang. Der Logistiker will den ungarischen Paketdienstleister Delivery Solutions Zrt. übernehmen, um im internationalen Paketgeschäft weiter zu wachsen.

Der in Wien im direct market plus-Segment notierte oberösterreichische Spezialmotorenhersteller Steyr Motors hat sich einen Rahmenvertrag mit mindestens 30 Millionen Euro Umsatz in China gesichert. Darin enthalten ist ein verbindliches Auftragsvolumen von mindestens 750 zusätzlichen Motoren bis 2030, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im Handel wurde das nicht goutiert. Steyr Motors schlossen in Wien mit minus 3,7 Prozent./spa/ste/APA/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 440,34 0,69%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen