Aktien Wien Schluss: Deutliche Gewinne

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Haupttreiber waren die fallenden Ölpreise. Der Leitindex ATX zog um 1,34 Prozent auf 6.650,55 Punkte an. Der breitere ATX Prime legte um 1,29 Prozent auf 3.261,33 Zähler zu. Auch an den europäischen Börsen ging es nach oben.

Besonders die weiter sinkenden Ölpreise helfen den Aktienkursen nach oben. Der Ölpreis ist mit Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs erstmals seit August unter 90 Dollar je Barrel gefallen. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar aber wieder 91,98 US-Dollar, ein Minus von 0,6 Prozent.

Auf die Stimmung drückten am Nachmittag die US-Verbraucherpreise, die im Oktober stärker gestiegen sind als erwartet. Damit wurden die Ängste vor einer gegensteuernden US-Leitzinserhöhung im Dezember unterfüttert.

In Österreich hat Mayr-Melnhof (Mayr-Melnhof Karton) bekanntgegeben, sich mit KPS Capital Partners auf den Verkauf von 70 Prozent ihres Packaging-Geschäftes geeinigt zu haben. "Die Transaktion ist eindeutig positiv und von grundlegender Bedeutung für die Unternehmensstruktur", schreiben Analysten der Erste Group Research in einem Kommentar.

Die Analysten der Baader Bank wiederum haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien von Mayr-Melnhof bestätigt. Das 6-Monats-Kursziel legte der zuständige Experte Varun Sikka bei 115 Euro fest. Mit der Veräußerung der Sparte "Packaging" hat MMK verdeutlicht, dass der Hauptaktionär bereit ist, weit zu gehen, um die wirtschaftliche Lage des Konzerns zu verbessern, formulierte der Analyst. Mayr-Melnhof-Aktien sprangen an der Spitze des ATX um 9,25 Prozent auf 73,20 Euro. Zwischenzeitlich lag das Plus bei 18 Prozent.

Der ATX wurde erneut maßgeblich von den schwergewichteten Bankenwerten getragen. Die Aktien der Erste Group, BAWAG und Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) legten um 2,7 bis 2,0 Prozent zu. Damit folgten sie dem europäischen Trend, wo der Bankensektor mit einem Plus von 1,8 Prozent die stärkste Branche ist.

Das derzeit positive Techumfeld brachte AT&S-Aktien (ATS (AT&S)) ein Plus von 1,3 Prozent. Für die Papiere des Halbleiterherstellers ist das dieses Jahr ein eher unspektakulärer Tag, liegt doch der Anstieg seit Jahresbeginn bei etwa 250 Prozent.

Wenig überraschend angesichts fallender Ölpreise war in Europa der Sektor Öl und Gas mit den größten Abgaben konfrontiert. Das spüren auch die Papiere der OMV, die 1,5 Prozent nach unten gingen. Am Ende des ATX standen Lenzing mit einem Minus von 3,8 Prozent./moe/mik/APA/jha