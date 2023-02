Aktien Wien Schluss: Etwas höher

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht zugelegt. Der Leitindex ATX gewann 0,28 Prozent auf 3467,97 Punkte. Der ATX Prime beendete den Handel 0,29 Prozent höher mit 1744,37 Punkten.

Im Fokus standen Konjunkturdaten. Die US-Industrie ist vor allem aufgrund des warmen Wetters mit einer Stagnation in das neue Jahr gestartet. Die Gesamtherstellung veränderte sich unter dem Strich nicht. Analysten hatten dagegen mit einem leichten Zuwachs gerechnet. Die Stagnation folgt auf zwei Rückgänge in Folge. Der Empire-State-Index dagegen lag für Februar zwar noch bei minus 5,8 Punkten, damit aber deutlich über den erwarteten minus 18 Zählern. Auch die US-Einzelhandelsumsätze sind merklich stärker gestiegen als in den Prognosen. Die Industrieproduktion der Eurozone hat im Dezember dagegen stärker nachgelassen als erwartet.

Die Aktien der Telekom-Austria legten nach Zahlenvorlage am Vorabend um 3,1 Prozent zu. Das Unternehmen hat 2022 ein Nettoergebnis von 635 Millionen Euro erzielt. Das entspricht einem Plus von fast 40 Prozent. Der Umsatz kletterte um 5,4 Prozent auf gut fünf Milliarden Euro. Analysten hatten sowohl ein Umsatzplus als auch deutliche Zuwächse bei den Ergebniskennzahlen erwartet.

Deutlich fester notierten auch die Aktien von Frequentis mit plus 5,3 Prozent und s Immo, die um 4,1 Prozent zulegten. Gestützt wurde der Leitindex auch von den im ATX schwergewichteten Banken. BAWAG und Erste Group (Erste Group Bank) gewannen je 0,6 Prozent. Die Aktien der Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) verteuerten sich gar um 1,6 Prozent.

Nach Veröffentlichung der Januar-Passagierzahlen gaben die Titel der Flughafen Wien Gruppe um 1,3 Prozent nach. Die Passagierzahlen auf Österreichs größtem Flughafen, dem Vienna International Airport, waren zwar mehr als doppelt so hoch als noch vor einem Jahr, das Niveau vor der Corona-Pandemie ist damit aber noch nicht erreicht./spo/sto/APA/jha