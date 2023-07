Aktien Wien Schluss: Gewinne - Bawag legen deutlich zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Zuwächsen geschlossen. Der Fokus richtete sich auf die Wertpapiere der Bawag, die angesichts der jüngsten Zahlenvorlage um mehr als fünf Prozent zulegten. Der ATX steigerte sich indes um 0,60 Prozent auf 3186,52 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,55 Prozent auf 1613,81 Zähler nach oben.

Die Bawag hat ihren Gewinn im ersten Halbjahr 2023 um mehr als 30 Prozent gesteigert. Die Experten der Erste Group sehen bei der Bawag starke Zahlen für das vergangene Quartal. Allerdings sei die positive Entwicklung des Geschäfts bei der Bank bereits bekannt gewesen.

Mit Blick auf weitere Einzelwerte drehten die Aktien des Öl - und Gaskonzerns OMV im Späthandel ins Plus und schlossen rund ein Prozent höher bei 40,82 Euro. Die Experten der Berenberg hatten ihr Kursziel auf 48 Euro reduziert, ihre "Buy"-Empfehlung allerdings beibehalten.

Auch eine Analyse der Baader Bank rückte in den Fokus. So beließ das Analystenhaus die Aktien der Andritz mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 75 Euro auf seiner Top-Picks-Liste. Die Titel gaben allerdings um 0,50 Prozent auf 48,18 Euro nach.

Schwach waren darüber hinaus Voestalpine mit minus 2,5 Prozent. Höher schlossen hingegen Semperit mit plus drei Prozent. Verbund verteuerten sich um 2,8 Prozent.

Nach Verbraucherpreisdaten aus Großbritannien und der Eurozone richtete sich die Aufmerksamkeit am Nachmittag auf US-Immobiliendaten. So fielen in den Vereinigten Staaten die Baugenehmigungen im Juni im Vergleich zum Vormonat unerwartet um 3,7 Prozent. Experten hatten ein Plus von 0,2 Prozent prognostiziert. Für die Baubeginne ging es dagegen weniger stark hinab als erwartet./sto/spa/APA/stw