Aktien Wien Schluss: Klare Gewinne nach dem Osterwochenende

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit recht deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 1,15 Prozent auf 3232,36 Punkte. Auch die europäischen Leitbörsen starteten nach dem verlängerten Osterwochenende mit Aufschlägen in die neue Handelswoche. Zuvor hatten bereits die Märkte in Asien mehrheitlich positive Vorgaben geliefert. Die US-Börsen starteten am Dienstag verhalten in die Sitzung.

Angesichts einer sehr dünnen Meldungslage zu den Unternehmen richteten die Anleger ihren Blick auf Konjunkturdaten. So hat sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im April verbessert. Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im Februar gesunken, wurde zudem bekannt.

Gespannt warten die Anleger bereits auf die am Mittwoch anstehenden Daten zu den US-Verbraucherpreisen im März. Die Preisentwicklung dürfte mitentscheidend für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed sein. Der am Freitag veröffentlichte robuste US-Arbeitsmarktbericht spricht laut Experten eher für eine weitere Leitzinserhöhung.

Zu den größeren Gewinnern zählten am Dienstag Agrana mit einem Kursanstieg um 4,6 Prozent sowie Semperit mit plus 4,7 Prozent. Palfinger zogen sogar um gut fünf Prozent an und bei den Indexschwergewichten zeigten sich voestalpine um knapp vier Prozent fester.

Keine klare Richtung fanden die Bankwerte. Während Raiffeisen ein Minus von 1,6 Prozent verbuchen mussten, schlossen Erste Group (Erste Group Bank) 0,7 Prozent höher. BAWAG zeigten sich unverändert.

Klare Aufschläge gab es bei den Versorgerwerten zu verzeichnen. So stiegen EVN in einem starken europäischen Branchenumfeld um 3,4 Prozent und Verbund legten 2,3 Prozent zu.

Porr stiegen um 1,6 Prozent auf 13,7 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baukonzerns leicht von 19,0 auf 19,5 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde unverändert beibehalten./ger/sto/APA/jha