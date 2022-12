Aktien Wien Schluss: Kleines Minus in schwachem Umfeld

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit minimalen Verlusten beendet. Der ATX gab um 0,05 Prozent auf 3117,79 Einheiten nach. Am Vortag hatte der österreichische Leitindex in einer starken internationalen Anlegerstimmung noch deutliche 1,9 Prozent zugelegt. Am Donnerstag lasteten die klaren Verluste an der Wall Street europaweit auf den Aktienkursen. Die Abschläge in Wien fielen aber vergleichsweise gering aus.

Zudem lähmten die näher rückenden Weihnachtsfeiertage und der baldige Jahreswechsel den Börsenhandel. In Österreich gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene erneut sehr dünn. Unterstützung für den ATX lieferten vor allem die Zuwächse der OMV-Aktie (OMV) in Höhe von 2,5 Prozent.

Wienerberger (Wienerberger) verloren unter den schwerer gewichteten Werten 2,4 Prozent. voestalpine gaben um 1,1 Prozent und Andritz um 1,2 Prozent nach.

Bei den Banken herrschten positive Vorzeichen vor. Erste Group (Erste Group Bank) verteuerten sich um 0,7 Prozent. Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) gewannen 0,1 Prozent. Die Bawag-Aktien (BAWAG) verbuchten hingegen ein Minus von 1,8 Prozent. Im Technologiebereich gaben AT&S 0,6 Prozent nach.

Lenzing verloren 2,7 Prozent auf 55 Euro. Hier hatten die Analysten der Berenberg Bank sowohl ihre Anlageempfehlung "Hold" als auch das Kursziel von 55 für die Aktien des Faserherstellers bestätigt. Die Gewinnprognosen für das laufende und die kommenden zwei Jahre wurden jedoch nach unten revidiert.

Die Papiere des Feuerwehrausrüsters Rosenbauer gaben um 3,1 Prozent nach. Beim Luftfahrtzulieferer FACC fielen die Anteilsscheine um 2,9 Prozent. Die Aktie des Cateringunternehmens Do&Co sanken um 2,5 Prozent. s Immo verloren 3,4 Prozent./ste/spa/APA/stw