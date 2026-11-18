WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch erneut klar im Minusbereich aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gab 1,95 Prozent auf 6.394,72 Punkte ab und absolvierte damit bereits seinen 5. Verlusttag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte wieder Kursrückgänge zu sehen.

Die Stimmung am europäischen Aktienmarkt ist getrübt, schrieben die Helaba-Analysten. Die Volatilität sei hoch, was auch auf den schwankungsanfälligen Technologiesektor zurückzuführen ist. Einerseits will man nach Einschätzung der Experten den Wachstumstrend und die strukturellen Chancen des KI-Sektors nicht verpassen, andererseits sorgt man sich immer wieder um eine möglicherweise zu hohe Bewertung und es gibt Verunsicherung wegen der Turbulenzen rund um NVIDIA. Immerhin haben die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Tech-Konzerns die Erwartungen der Analysten übertreffen können, hieß es weiter.

In Wien gab es kaum Unternehmensnachrichten. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur FACC-Aktie und revidierte ihr Kursziel für die Aktie des Luftfahrtzulieferers leicht von 19,5 auf 20,5 Euro nach oben. Gleichzeitig wurde die Anlageempfehlung "Buy" bestätigt. Die FACC-Papiere sprangen um 3,9 Prozent auf 14,36 Euro hoch.

In einem europaweit positiven Technologieumfeld legten die AT&S (ATS (AT&S))-Papiere um rund 0,4 Prozent zu. KapschTrafficCom-Titel zogen zum Sitzungsende um 4,2 Prozent hoch. Bei den schwergewichteten Banken ging es einheitlich deutlich abwärts. Aktien von BAWAG, Erste Group und Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) verbilligten sich zwischen 2,4 und 3,3 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten gaben Wienerberger-Aktien (Wienerberger) um 2,6 Prozent nach. Die OMV-Aktie schwächte sich um drei Prozent ab./ste/spa/APA/jha