Aktien Wien Schluss: Kursgewinne

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Aufschlägen beendet. Der Leitindex ATX legte um 0,55 Prozent auf 3275,89 Punkte zu. Für den ATX Prime ging es um 0,46 Prozent auf 1653,25 Punkte nach oben. Die am Morgen veröffentlichten Konjunkturdaten zur chinesischen Wirtschaft wirkten sich positiv auf den internationalen Handel aus, hieß es. Gemischte Stimmungsdaten aus Deutschland und Zahlen zum US-Häusermarkt blieben im Hintergrund. Auch Abgaben an der Wall Street konnten nicht belasten.

Hierzulande standen Analysen im Fokus. So legten die Titel der BAWAG um drei Prozent auf 44,8 Euro zu. Die Analysten der US-Großbank Goldman Sachs haben die Aktienbewertung des Geldhauses mit der Anlageempfehlung "Neutral" aufgenommen. Die Expertenrunde um Andreas Scheriau legte das Kursziel bei 56 Euro fest.

Die Erste Group (Erste Group Bank) meldete sich zur FACC zu Wort. Das Kursziel für die Aktien des Flugzeugzulieferers wurde von 10 auf 9,5 Euro gesenkt, die "Buy"-Bewertung wurde allerdings bestätigt. Die Aktien gewannen 0,4 Prozent auf 7,3 Euro.

Das "Buy" der Baader-Experten zur Semperit blieb ebenfalls bestehen. Hier lautete das Kursziel weiter auf 30 Euro. Den am Vortag angekündigten Kauf der oberösterreichischen Rico werteten die Experten positiv. Für die Aktien ging es nach den Zuwächsen am Vortag allerdings um knapp drei Prozent auf 26,3 Euro hinab.

Bei Palfinger wurde indes bekannt, dass Martin Zehnder sein Vorstandsmandat als Chief Operating Officer (COO) beim Kranhersteller nicht verlängern und einvernehmlich mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen ausscheiden werde. Die Palfinger-Aktie gab um zwei Prozent nach.

Mit Dividendenabschlag wurden AMAG gehandelt. Bereinigt um den Abschlag verteuerten sich die Titel 0,6 Prozent./sto/spa/APA/jha