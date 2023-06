Aktien Wien Schluss: Kursgewinne - Kapsch TrafficCom mit Kurssprung

WIEN (dpa-AFX) - An der Wiener Börse haben die Indizes am Donnerstag zugelegt. Konjunkturdaten deuteten eher auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität hin, dürften aber zugleich die jüngst aufgeflammten Zinssorgen etwas verringert haben. Der ATX schloss 0,70 Prozent höher bei 3160,22 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime legte um 0,57 Prozent auf 1600,07 Zähler zu.

In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gestiegen. Die Zahl deutet auf einen abflauenden US-Arbeitsmarkt hin, was wiederum die US-Notenbank Fed vor einer Zinserhöhung in der kommenden Woche tendenziell abhalten könnte.

Wie zudem am Vormittag bekannt wurde, ist in der Eurozone die Wirtschaftsleistung zu Jahresbeginn überraschend gesunken. Im ersten Quartal habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,1 Prozent nachgegeben, teilte das Statistikamt Eurostat nach einer dritten Schätzung mit. Der Währungsraum ist damit in eine technische Rezession gerutscht.

Unter den Einzelwerten in Wien stachen Kapsch TrafficCom mit einem Plus von 14,3 Prozent hervor. Am anderen Ende des Prime-Segments büßten die ex-Dividende gehandelten Aktien von RHI Magnesite 2,6 Prozent ein.

Die am Vortag nach Jahreszahlen gefragten Titel der voestalpine legten um weiter 1,3 Prozent zu.

Die schwergewichteten Banken tendierten uneinheitlich. Die BAWAG-Anteile gewannen deutliche 1,1 Prozent an Wert, bei der Erste Group (Erste Group Bank) gab es ein knappes Plus. Die Anteile der Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) (RBI) notierten dagegen 0,1 Prozent im Minus./spo/mik/APA/jha