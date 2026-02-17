ATX

5 701,28
30,18
0,53 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
17.02.2026 18:26:38

Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX schließt mit halbem Prozent Gewinn

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handelstag verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 0,53 Prozent auf 5.701 Punkte, der ATX Prime um 0,47 Prozent auf 2.837 Zähler. Damit folgte Wien den wichtigsten europäischen Leitbörsen, die einheitlich mit Zuwächsen schlossen.

Das internationale Börsengeschehen wurde nach dem montäglichen US-Feiertag als bewegungsarm bewertet. Zumindest gab es positive Zinssignale aus den USA. Die US-Notenbank könne dieses Jahr mehrere Lockerungsschritte beschließen, falls sich die Inflation wieder auf das Ziel der Zentralbank von zwei Prozent zubewege, meinte der US-Währungshüter Austan Goolsbee. In Europa wiederum machen sich mittlerweile Deutschland und Frankreich für Vereinfachungen in der Regulierung von Finanzdienstleistungen stark.

In Österreich teilte der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern AGRANA mit, dass für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr mit einem "nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf in der Größenordnung zwischen 45 und 55 Millionen Euro zu rechnen sei. Hinfällig ist damit auch die bisherige Ergebnisprognose, die von einem operativen Gewinn (Ebit) von 45 bis 60 Millionen Euro ausging. Die endgültige Höhe der Wertminderung werde im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025/26 festgestellt. Auf den Kurs hatte das kaum Auswirkungen. Die Aktie zeigte zum Tagesschluss bei 11,65 Euro unbewegt, nachdem sie im Verlauf ständig im Plus gelegen hatte.

Die Erste Group hat ihr Kursziel für die Aktie von KapschTrafficCom (Kapsch TrafficCom) von 7,0 auf 5,8 Euro nach unten korrigiert. Die Experten verwiesen auf die jüngste Gewinnwarnung des Mautspezialisten. Das Anlagevotum wurde für die Kapsch-Papiere unverändert auf "Hold" belassen. Die Aktie verlor 3,5 Prozent, nachdem sie bereits am Montag im Zuge der gesenkten Prognosen um fast sieben Prozent abgerutscht war.

Die Erste Group kürzte auch das Kursziel für die Lenzing-Aktie (Lenzing) leicht von 29,5 auf 29 Euro. Hier wurde ebenfalls die Empfehlung "Hold" für die Titel des Faserherstellers bestätigt. Bei Lenzing gab es einen satten Kursabschlag von 9,0 Prozent, womit die Papiere im ATX Prime-Segment Schlusslicht waren.

Die schwergewichteten Banken tendierten zum Abschluss mit Aufschlägen. BAWAG lagen bei plus 2,1 Prozent und waren damit der Topperformer im ATX Prime. Erste Group (Erste Group Bank) verbuchten einen Zuwachs von 1,5 Prozent und Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) von 1,2 Prozent.

Die Bauwerte kamen nach den starken Vortageszuwächsen wieder merklich zurück. Porr-Anteilsscheine (PORR) fielen um 4,5 Prozent. Strabag-Titel (STRABAG SE) ermäßigten sich um 1,2 Prozent./moe/spa/APA/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 701,28 0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen