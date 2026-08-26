26.08.2026 19:03:38

Aktien Wien Schluss: Moderate Kursgewinne

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX legte um 1,29 Prozent auf 6.758,44 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine positive Tendenz zu sehen, die Aufschläge fielen jedoch etwas moderater aus.

Für Spannung sorgen international die heute am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA. Zudem stellt sich nach Einschätzung der Analysten der Landesbank Helaba die Frage, ob es bei dem am Donnerstag beginnenden Notenbanksymposium in Jackson Hole geldpolitische Hinweise vonseiten der US-Notenbank geben wird.

Am heimischen Aktienmarkt konnten zur Wochenmitte einige Industrie- bzw. Bauwerte sehr deutlich zulegen. Die voestalpine-Titel stiegen sich um 4,1 Prozent. Wienerberger gewannen 2,9 Prozent und die Porr-Papiere zogen um 3,7 Prozent an. Unter den Banken verteuerten sich Erste Group (Erste Group Bank) um 1,5 Prozent.

Zudem rückten auf Unternehmensebene die Vienna Insurance Group (VIG (Vienna Insurance)) und Kapsch TrafficCom mit Zahlenvorlagen in den Blick. Die VIG hat im ersten Halbjahr 2026 ihren Gewinn deutlich gesteigert. Die Analysten der Erste Group bewerteten die vorgelegten Zahlen als im Rahmen der Erwartungen, mit einem soliden Wachstum sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ergebnissen. Die VIG-Papiere legten 0,6 Prozent zu.

Der Wiener Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom verbuchte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 ein leichtes Umsatzplus und ein positives operatives Ergebnis (Ebit). Laut Erste Group zeigten die Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel einen ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung. Die Kapsch-Titel stiegen um 0,4 Prozent./ste/spa/APA/mis

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Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
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