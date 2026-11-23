WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag ihre Gewinne stetig ausgebaut. Letztlich schloss der Leitindex ATX 2,22 Prozent höher mit 6.342,01 Punkte. Dabei profitierte der ATX auch von der überraschenden Rückkehr Jensen Huangs auf den Chefsessel des KI-Chipgiganten NVIDIA und der damit einhergehenden Euphorie an den Aktienmärkten insbesondere im Tech-Sektor. Auch das europäische Umfeld zeigte sich sehr fest.

Der US-Chipriese Nvidia holte in einer überraschenden Kehrtwende seinen Mitbegründer Huang an die Spitze des Unternehmens zurück. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Auch solle Huang wieder in den Verwaltungsrat einziehen. Das Gremium habe nach mehreren Gesprächen und Treffen mit Huang einstimmig für die Wiedereinsetzung gestimmt und sei von dessen Führungsqualifikationen überzeugt.

Davon profitierte einerseits der ATX nach sieben Verlusttagen in Folge, anderseits führte dies auch zu einem deutlichen Anstieg bei AT&S (ATS (AT&S)). Die Aktien des Halbleiterzulieferers stiegen um 13,03 Prozent, nachdem sie am Freitag noch 14,47 Prozent verloren hatten. Zudem waren Bauwerte gut gesucht. Speziell für die Porr-Anteile ging es nach einer Analysten-Aufstufung deutlich nach oben.

Die Analysten der Erste Group stuften ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Porr von 42,00 auf 44,90 Euro hoch. Zudem wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger das Anlagevotum "Accumulate" auf "Buy" für die Titel des Baukonzerns gehoben. Erklärt wurde der Schritt mit der starken Erholung der Geschäftstätigkeit in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs und einem besser als erwartet ausgefallenen Auftragseingang. Porr legten um 4,47 Prozent auf 35,05 Euro zu.

Die Strabag (STRABAG SE)-Anteile erhöhten sich um 2,50 Prozent, Palfinger gewannen 2,31 Prozent.

Die Deutsche Bank erhöhte ihr Kursziel für die Aktien des Verbunds von 60,00 auf 64,00 Euro. Das Votum "Hold" wurde von dem zuständigen Analysten Olly Jeffery bestätigt. Die Werte des heimischen Stromversorgers verteuerten sich um 1,09 Prozent auf 69,25 Euro./rst/ste/APA/mis