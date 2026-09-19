Aktienanalysen der Woche: AMD, Apple & Deutz





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Drei Unternehmen, drei Branchen – und gleich drei potenzielle Wendepunkte für Anleger: AMD fordert NVIDIA im KI-Markt immer aggressiver heraus, Apple startet mit neuer Führung, faltbarem iPhone und Siri AI in eine neue Produktära und DEUTZ wagt mit der geplanten Milliardenübernahme von FFG den Sprung in eine völlig neue Größenordnung. Hinter allen drei Aktien stehen derzeit starke Wachstumsgeschichten – aber auch entsprechend hohe Erwartungen.





Besonders spektakulär ist die Entwicklung bei AMD: Das Data-Center-Geschäft wächst um 107 Prozent, OpenAI und Anthropic sichern sich langfristig enorme GPU-Kapazitäten und mit Helios, ROCm 10 und neuen Übernahmen baut AMD seine Position im KI-Ökosystem weiter aus. Doch nach dem starken Kursanstieg und einer Bewertung von knapp 890 Milliarden US-Dollar muss das Unternehmen nun zeigen, dass aus den großen KI-Verträgen auch nachhaltig steigende Gewinne und Cashflows entstehen.





Auch Apple steht möglicherweise vor einem der größten Umbrüche seit Jahren. Mit John Ternus an der Konzernspitze, dem ersten faltbaren iPhone und einer deutlich tieferen Integration von Siri AI soll die nächste Wachstumsphase eingeläutet werden. Gleichzeitig bleibt die Ausgangslage komfortabel: Rekordumsätze beim iPhone und enorme Cashflows treffen jedoch auf eine bereits anspruchsvolle Bewertung. Die entscheidende Frage lautet deshalb, ob neue Produkte und KI tatsächlich einen neuen Austauschzyklus auslösen können.





Und auch bei DEUTZ geht es inzwischen um weit mehr als Motoren. Mit der geplanten Übernahme von FFG für 1,6 Milliarden Euro will der Konzern zu einem bedeutenderen Anbieter für militärische Fahrzeuge, Antriebe und Energielösungen aufsteigen. Damit treffen bei allen drei Aktien große strategische Chancen auf ebenso große Erwartungen und Risiken. In unseren aktuellen Aktienchecks analysieren wir, welche Wachstumsstory tatsächlich trägt, welche Kennzahlen jetzt entscheidend werden – und wo Anleger besonders genau hinschauen sollten.





Advanced Micro Devices (AMD):





AMD Aktienanalyse









Apple (AAPL):





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Deutz (DEZ):





Deutz Aktienanalyse









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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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