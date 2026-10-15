Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
15.10.2026 20:55:22
Aktienanteil steigt deutlich: EZB macht Weg frei für Übernahme der Commerzbank durch Unicredit
Die Europäische Zentralbank befürwortet einen Zusammenschluss von Unicredit und Commerzbank. Nun genehmigt sie einen Aktientausch, mit dem die Italiener ihren Anteil an den Frankfurtern deutlich erhöhen können. Der Machtwechsel steht damit bevor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|37,47
|-0,95%
|Commerzbank AG (spons. ADRs)
|37,00
|-1,07%
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