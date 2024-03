Aktienempfehlung Airbus SE (ex EADS)-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus vor Flugzeug-Auslieferungszahlen für Februar auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. In den ersten 28 Februar-Tagen dürfte der Flugzeugbauer 35 bis 36 Flieger ausgeliefert haben, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:04 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 152,92 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 28,07 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75 596 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Anteilsschein um 9,2 Prozent nach oben. Airbus SE (ex EADS) könnte möglicherweise am 01.05.2024 die Finanzergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 10:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 10:20 / GMT



