Aktienempfehlung Airbus SE (ex EADS)-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der Frage, ob der Flugzeugbauer für Januar vorgesehene Auslieferungen auf das vierte Quartal vorgezogen hatte. Seine Antwort lautet ja. Nach aktuellen Maßstäben sei dies aber auch nicht ungewöhnlich.

Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 12:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 168,58 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 16,95 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 114 811 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 9,1 Prozent aufwärts. Am 20.02.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz für Q4 2024 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

