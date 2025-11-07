Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Market-Perform-Einstufung
|
07.11.2025 10:55:52
Aktienempfehlung Heidelberg Materials-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale.
Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 10:39 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 197,00 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 4,06 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28 914 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 68,0 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
