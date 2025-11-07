Aktienempfehlung Heidelberg Materials-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Bernstein Research hat eine ausführliche Analyse der Heidelberg Materials-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale.

Um 10:39 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 197,00 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 4,06 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28 914 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 68,0 Prozent aufwärts.

