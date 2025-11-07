Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

Market-Perform-Einstufung 07.11.2025 10:55:52

Aktienempfehlung Heidelberg Materials-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Bernstein Research hat eine ausführliche Analyse der Heidelberg Materials-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale.

Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:39 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 197,00 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 4,06 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28 914 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 68,0 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materia

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

07.11.25 Heidelberg Materials Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
Heidelberg Materials 195,85 -1,09% Heidelberg Materials

