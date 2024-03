Aktienempfehlung Henkel vz-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe 2023 die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe zudem betont, dass die Mitte der Zielspanne für das organische Umsatzwachstum im laufenden Jahr über der Konsensschätzung liege. Das reiche aber noch nicht aus, um seine Prognosen signifikant anzuheben, betonte der Experte. Henkel sei nun zwar endlich in der Spur, habe aber noch einen langen Weg vor sich.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 08:02 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im Stuttgart-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 68,78 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,04 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 40 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 sank die Aktie um 5,5 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.05.2024 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 01:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 01:04 / GMT



