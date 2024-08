Aktienempfehlung Henkel vz-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 84 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Delmas bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die jüngst von dem Konsumgüterkonzern präsentierten, detaillierten Halbjahreszahlen. Er warte noch darauf, dass das Umsatzwachstum aus eigener Kraft an Dynamik gewinne.

Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:33 Uhr bei 79,02 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Also weist das Papier noch Spielraum von 7,57 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 31 605 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 legte das Papier um 11,2 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

