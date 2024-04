Aktienempfehlung Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Analyse der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen zum ersten Quartal von 93 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer sollte solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit dürften die Stuttgarter den anhaltenden unternehmensspezifischen Einschränkungen in den Lieferketten sowie der Umstellung bestimmter Schlüsselmodelle, einschließlich der E-Klasse in China, getrotzt haben.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 14:37 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 75,85 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 27,88 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 811 439 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für das Papier um 21,3 Prozent aufwärts. Am 30.04.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz für Q1 2024 veröffentlichen.

