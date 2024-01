Aktienempfehlung SAP SE-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die Zahlen zum vierten Quartal seien robust gewesen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entscheidende Neuigkeit sei jedoch das rund zwei Milliarden Euro schwere Restrukturierungsprogramm gewesen./mf/bek





Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die SAP SE-Aktie bewegte sich um 12:12 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 160,72 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 9,78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 966 160 SAP SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 legte das Papier um 15,2 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 vorlegen.

