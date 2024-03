Aktienempfehlung SAP SE-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 191 Euro belassen. Der Softwarekonzern gehe davon aus, dass die diesjährige Wachstumsrate beim derzeitigen Auftragsbestand des Cloud-Geschäfts bei 27 Prozent bleiben werde, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem wolle SAP die Margen bis 2025 um sechs Prozentpunkte auf 26,7 Prozent steigern. Bei der angestrebten Steigerung des Barmittelzuflusses könnten niedrigere Investitionen helfen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 08:00 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 174,68 EUR an der Tafel. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 9,34 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 25 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 gewann die Aktie 25,1 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2024 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 22:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 22:50 / GMT





