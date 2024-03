Aktienempfehlung Sartorius vz-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Charles Pitman passte seine Schätzungen für den Pharma- und Laborausrüster und dessen Tochter Sartorius Stedim Biotech an die jüngsten Wechselkursveränderungen und Unternehmensaussagen an. Letztere deuteten auf eine weiter langsame Auftragserholung hin, heißt es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu den angehobenen Kurszielen verwies der Experte auch auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktien.

Aktienanalyse online: Die Sartorius vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:27 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 367,50 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 4,76 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31 477 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 10,3 Prozent zu Buche. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2024 wird Sartorius vz voraussichtlich am 18.04.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 23:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 04:00 / GMT





